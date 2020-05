Rafa Mora comparte una imagen de su infancia: rubio y con el pelo al cazo

Rafa Mora lleva más de una década en televisión. Lo conocimos en Mujeres y Hombres y Viceversa, cuando pretendió a Tamara Gorro. Luego, el valenciano se convirtió en tronista y desde entonces su vida ha estado vinculada a Telecinco.

De hecho, desde hace cuatro años, participa como colaborador de Sálvame. Es más, estas últimas semanas lo ha pasado bastante mal ya que su silla en el programa corría peligro por culpa de Kiko Jiménez. Finalmente, el público y sus compañeros han votado que sea Rafa quien siga manteniendo su puesto fijo en el programa.

Este 11 de mayo, Rafa ha rescatado una imagen de su infancia donde aparece junto a su hermana mayor. En la imagen vemos al colaborador de Telecinco con el pelo al cazo y totalmente rubio. Aparece sonriendo a cámara mientras abraza a un enorme perro. El propio Mora ha recordado aquel momento: “Cierras los ojos, echas la vista atrás y revives momentos únicos que jamás podrás olvidar. Mi teta, mi perrita Lassie y mi mona Lisa”.

Sin lugar a duda, un momento de lo más emotivo para el valenciano. Pero no es, ni mucho menos, la única estampa familiar que ha recuperado el ex tronista en su Instagram. Hace unos días, Rafa quiso compartir otra foto junto a su hermana. ¿El motivo? El cumpleaños de esta a principios de mayo.

“2 de mayo. No pude celebrar el cumple de mi hermanita en familia, ni tampoco el mío, sin embargo, he tenido el mejor regalo que he podido recibir, estamos todos sanos”, escribió Rafa junto a la publicación.

Sin lugar a duda, Mora ha sido de los que ha tirado de bául de los recuerdos durante esta cuarentena, enseñando a su medio millón de seguidores y seguidoras algunos de los momentos de su infancia.