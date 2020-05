Aitor Luna reaparece en Instagram para hablar de ‘Valeria’

Valeria, la serie basada en las novelas de Elísabet Benavent se estrenó el viernes pasado y este fin de semana ya se ha colado en el top 10 de lo más visto de Netflix. Y es que, había mucha expectación por ver los personajes de la saga en carne y hueso.

Pero, al margen de los protagonistas, hay otros secundarios que tampoco han pasado desapercibidos. Uno de ellos Aitor Luna que da vida a Sergio, el hombre casado que busca a Lola, una de las amigas de Valeria, sólo para disfrutar del sexo.

Así que sí, la mayoría de sus escenas, por no decir todas, tienen que ver con momentos de calentón. No se había pronunciado sobre la serie hasta ahora. “@valerianetflix_ Estamos de estreno y yo en las #instamusarañas..... #instaperdonarme.... este es #sergio personaje con el que me dejaron jugar un poquito en #valerianetflix al lado de la gran @silmalopez ....serie basada en los libros de #elisabetbenavent .....espero que paséis un buen rato y desconectéis un poco de la #virusrealidad ....”, escribía en sus redes.

“Que maravilla ❤️”, apuntaba la actriz con la que comparte todas esas escenas de sexo. “Yeeesss !!🔥”, añadía el actor que da vida a Adrián, el marido de la protagonista. “😱😱”, compartía, por su parte, Andrea Duro.

Y es que el actor no es muy asiduo a Instagram. De hecho, en esta cuarentena una de las dos únicas veces que le hemos visto por la plataforma ha sido para hablar de Valeria y ya de paso, mandar un mensaje de ánimo en estos momentos complicados: “Ya de paso aprovecho para hacer un llamamiento a la calma.!.!..!seamos conscientes y más generosos.....! #ANIMO #FUERZA #PERSPECTIVA”.

Precisamente la otra vez que visitó Instagram fue para compartir un vídeo sobre la cuarentena.

