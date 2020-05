Jake Gyllenhaal demuestra que canta como los ángeles

En este mundo hay cosas inexplicables, y una de ellas es que Jake Gyllenhaal no haya protagonizado aún un taquillazo musical. Al hombre no le falta voz: ya lo demostró tras subirse al escenario en Broadway con el musical Sea Wall/A Life, en el que participó mientras rodaba la aventura de terror espacial Life, y ahora ha vuelto a encandilarnos con un vídeo publicado en su Instagram.

Se trata de un tema escrito por él, la compositora Jeanine Tesori y el guionista de obras de teatro David Lindsay-Abaire. "¡Ha sido un honor colaborar con ellos dos en este proyecto!", escribió Gyllenhaal, que explicó que tan solo tardaron 24 horas en escribirla, componerla y cantarla.

En el vídeo, el actor de Prisioneros, Nightcrawler y Brokeback Mountain demuestra que no solo los ángeles tienen alas: su voz celestial es la auténtica protagonista de esta versión de Across The Way, una "canción de amor para tiempos de cuarentena", como él mismo la describió.

¿Conseguirá Gyllenhaal demostrar todo su potencial interpretativo y vocal en una gran película musical del estilo La La Land (Ryan Gosling y Emma Stone nos enamoraron no solo por su química, sino por su talento), Los Miserables o Chicago?

De momento el actor producirá y protagonizará la adaptación musical de la obra Fun Home, una historia publicada en 2006 por Alison Bechdel (aquella mujer que inventó el test de Bechdel para esclarecer si una cinta es machista o no). En esta ficción Gyllenhaal encarnará a un personaje LGTBI, un despiadado padre que reprime su homosexualidad y paga su frustración con el resto de su familia.

