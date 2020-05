J Balvin, Ricky Martin, Yatra, Danna Paola... Así son las madres de los artistas latinos

El pasado primer domingo de mayo celebramos en España el Día de la Madre. Pero es una festividad que no se celebra el mismo día en todos los países. Este fin de semana, el segundo de mayo, es el día elegido por mayor número de países, entre ellos, muchos latinos. Muchos de los artistas del otro lado del charco han querido mostrarnos a sus madres y dedicarles unas bonitas palabras.

Romeo Santos

“Mi primer amor, mi protectora, mi reina - te amo demasiado. Podría escribir muchas cosas bonitas. Pero aun así, a este poeta le falta capacidad para poder crear la frase perfecta que pueda descubrir lo que siento por ti, adorada madre. Happy Mother's Day a todas las reinas ❤️”. (Romeo Santos)

Ricky Martin

“Que suerte tenemos de estar cerca de ti mamá. Te amamos tanto! #felizdiadelasmadres #Nereida #lamejorabuela #nietos #abuelaorgullosa”. (Ricky Martin)

Prince Royce

“Love you mom! Feliz día de las madres 😘😍”. (Prince Royce)

Luis Fonsi

“Mama. Gracias por los abrazos que te pedía y los chancletazos que me merecía 😂 Te amo ❤️ 🌻@tatarodriguez55”. (Luis Fonsi)

Enrique Iglesias

No es latinoamericano sino español, pero tanto tiempo viviendo al otro lado del charco le ha hecho adoptar las costumbres del lugar donde vive. “#HappyMothersDay! WE LOVE YOU!!!”. (Enrique Iglesias)

Sebastián Yatra

“Mami, gracias por tanto ♥️ desde el día uno has sido mi mejor amiga ✌🏻🙃 Feliz día a todas las mamás, gracias por aguantarnos cada locura 🌹🙏🏻”. (Sebastián Yatra)

J Balvin

“Feliz día a mi madre y todas las madres !!!!”. (J Balvin)

Manuel Turizo

“La REINA de verdad verdad 👸🏻 Gracias por traernos a mi hermano y a mi al mundo y cuidarnos tan bien como mi papá dice, que eres una “mamá leona” que rompe el mundo por sus hijos si es necesario. Nos enseñaste bien madre y ahora es turno nuestro de cuidarte y que vivas como lo que eres una reina ❤️ ❤️ feliz día madreeessss”. (Manuel Turizo)

Yotuel Romero

“@zoeyemaya Bendecido por ser tu hijo mamá, bendecido por tus consejos, tus palabras siempre calmadas y justas, bendecido por tu fuerza y valentía y sobre todo por estar siempre orgullosa de mi 🙋🏾‍♂️TE QUIERO MAMÁ 😘”. (Yotuel Romero)

Danna Paola

“Mi hogar, mi soporte e inspiración. Te amo, te admiro y te infinito mamá... Gracias por tanto, por empujarme a cumplir cada sueño, sin ti nada tendría sentido... ❤️ #happymothersday 🌸”. (Danna Paola)

Farruko

“Feliz día de las madres a todas las madres del mundo en especial a mi mama @enid.rosadonegron ❤️te amo Ma Grax x traerme al mundo educarme, cuidar de mí y darme valores Grax a eso soy quien soy!!! Felicidades a mis abuelas que me criaron Abuela Toña, Abuela Tita y a las madres de mis hijos por cuidar de mis hijos con su vida y amarlos, ser madre es algo digno de respetar no es una tarea fácil no importa las circunstancias si tienes a tu mamá viva cuídala consiéntela amala mamá es mamá 🙏🏻”. (Farruko)

Camilo

“Mamá: El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, es el de las pijamadas que hacíamos en la sala con velas y con fogata afuera haciendo salchichas. Algo de lo que nunca me enteré fue que ustedes se inventaban esas pijamadas para que no nos enteráramos que nos habían cortado la luz y el gas por falta de pago.

Me acuerdo de eso y me da muchas ganas de llorar, porque eso es lo que hiciste y sigues haciendo todos los días de mi vida: HACIÉNDOME VER COLORES Y FLORES EN DESIERTOS GRISES.

Cuando me daba miedo por la noche antes de dormir, cuando me quería devolver a la casa por miedo a no pasar en las audiciones que hice hace 15 años, cuando pasé por la oscuridad que me trajo los excesos, cuando me cerraron las puertas en la cara y me dijeron que mi carrera se había acabado... cuando estuve a punto de desmayarme caminando hacia el altar a encontrarme con esa única mujer a la que no le van a quedar grandes tus zapatos... En todas esas situaciones TÚ, TU AMOR y el de PAPÁ han sido las constantes. Te amo. Siempre. Camilo”. (Camilo)

Mau y Ricky

“Esta foto siento que nos representa a los 3 muy bien. Mau siendo el hijo ideal, el modelo a seguir, riéndose y disculpándose por el hermano que le tocó.. mi mamá orgullosa de la personalidad de los dos y disimulando como si no se cagara de risa de todas las vainas que hago pa hacerla pasar vergüenza.. y yo.. pues aja.. perreandole a mi madre.. 😂😂 Una mamá que da todo por sus hijos y unos hijos que dan todo por su mamá. Feliz día!!! ❤️”. (Mau y Ricky)

Thalia

“Mamá... una palabra tan corta pero llena de vida propia. Una madre a fin de cuentas es solo una mujer, haciendo lo mejor que puede, con los recursos que ha aprendido en la vida, tratando de dejar en sus hijos las herramientas emocionales, espirituales y físicas para ser un ser de bien en esta tierra. Es una responsabilidad enorme y eterna que no siempre es agradecida. Por eso, en este día marcado en el calendario colectivo como”Día de la Madre”, felicito enormemente a cada una de ustedes por el esfuerzo, paciencia y dedicación con los que cada día llevan este rol tan difícil. A todas esas mujeres que cuidan de los pequeños del hogar con amor y paciencia... ¡FELIZ DÍA! 🌹🌹🌹🌹 #FelizDiadelaMadre #FelizDiadelasMadres #DiadelaMadre #DiadelasMadres #HappyMothersDay #MothersDay”. (Thalia)

Paulina Rubio

“Feliz día ma! ❤️Beso #felizdiadelamadre #happymothersday #lamejormadredelmundo @sdosamantesof #felizdiamamá #graciasmamá”. (Paulina Rubio)

