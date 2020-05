La sorpresa de Aitana que tiene emocionados a sus fans

Parece que con el buen tiempo, las ganas por anunciar nueva música aumentan. Los artistas están que lo tiran y no paran de regalar nuevos lanzamientos que tenían planeados para antes de verano, y que no pueden esperar más tiempo para salir a la luz. Aitana tiene algo que contar a todos sus seguidores, y no lo hará sola: alguien muy especial le acompañara en esta nueva aventura. ¿Quién será?

Hola. Mañana a las 9 pm hago directo con una persona (sopresa). Tenemos algo que anunciaros. Os esperamos. 🤪 — Aitana (@Aitanax) May 10, 2020

Este lunes, 11 de mayo, entra en el Instagram de la cantante porque, al parecer, tiene que contar algo muy gordo: "Hola. Mañana a las 9 pm hago directo con una persona (sopresa). Tenemos algo que anunciaros. Os esperamos", anunciaba en su cuenta de Twitter. "Estoy tan emocionada que he escrito mal "sorpresa". Los seguidores de la catalana han recibido la noticia con tanta ilusión que no paran de barajar quién puede ser la persona con la que va a sacar su próximo posible lanzamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 29 Abr, 2020 a las 10:18 PDT

No son muchos los nombres que pueden leerse en sus comentarios, pero Piso 21 y Vanesa Martín son algunos de los nombres que sus fans le han dejado por redes. ¡¡Estamos deseando saberlo!!

nuevo #TikTok este es el normal, ahora os dejo uno de los muchos fails https://t.co/NtE2fc3AYr — Aitana (@Aitanax) May 7, 2020

Mientras tanto, Aitana y Tik Tok parecen haberse convertido en mejores amigos. La cantante de Con la miel en los labios es toda una experta en imitar voces y hacer los videos más divertidos de la red social. El último de ellos ha hecho reír a muchos de sus seguidores. Además, aunque dice que le cuesta bastante preparárselos, no parece que se le dé tan mal.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!