Pablo Alborán, Melendi, Lola Índigo... Los artistas versionan a otros artistas en Instagram

Si te flipa ver a tus artistas favoritos cantando sus propias canciones y haciendo covers en Instagram, te va a encantar verles haciendo versiones de otros de sus compañeros. Pablo Alborán cantando por Camilo, Andrés Ceballos versionando los temas más reconocidos de Sabina, Jarabe de Palo o Leiva, o la propia versión de Medusa de Lola Índigo. Sigue leyendo y mira las mezclas que ellos mismos han subido a sus redes sociales. ¿Con cuál te quedas?

Lola Índigo x JBalvin, Anuel AA, Jhay Cortez

Lejos de simplemente versionar Medusa, de JBalvin, Anuel AA y Jhay Cortez, compuso su propia parte de la canción. "No hay excusa, ahora se respeta a la andaluza".

Pablo Alborán x Camilo

El insomnio a veces juega malas pasadas, y otras... hace que Pablo Alborán siga cantando. "Un poquito de insomnio pero respirando #ElMismoAire", publicaba en su Instagram, y Camilo quedó tan anonadado que le hizo la propuesta que todo estábamos esperando: "Llevo como una hora escribiendo este caption en shock. Jajajaja... aquí voy, delante de La Tribu. Pablo, ¿quieres cantar El Mismo Aire conmigo?". POR FAVOR. Si es que, todo lo queda bien.

Andrés Ceballos (Dvicio) x Leiva, Rosana, Sabina y Jarabe de Palo

El vocalista de Dvicio no puede parar de cantar, y todas las canciones le quedan como anillo al dedo. En las últimas semanas ha publicado varias covers desde su casa: Leiva, Sabina y Jarabe de Palo son algunos de los artistas a los que ha querido homenajear. Además, en uno de sus últimos videos está acompañado por Nil Moliner, cantando Llegaremos a tiempo, de Rosana.

Natalia Lacunza x C. Tangana

La voz de Natalia Lacunza casa a la perfección en el nuevo tema de C. Tangana, Nunca estoy... Si no te lo crees, compruébalo tú.

Melendi x Ricardo Arjona

Melendi aparece de Pascuas a Ramos por Instagram, pero la última publicación ha encantado a todos: cantando Hongos, de Ricardo Arjona, desde el estudio de su casa.

Tini Stoessel x Ricardo Arjona

Además, Tini Stoessel también se ha unido a Melendi para grabar en blanco y negro el tema Arjona. Es una elección dificil pero, ¿cuál te gusta más?

Roi Méndez y Bely Basarte x McFly

Roi Méndez y Bely Bastarte se han marcado todo un TBT musical cantando Walking In The Sun, de McFly. "Siempre he sido un "Galaxy defender” no lo oculto, y Bely Bastarte también(que no os engañe). El otro día le escribí para preguntarle algo sobre esta canción de McFly por alguna razón que no recuerdo y así acabo la cosa 😂 Esperamos que os guste!! En realidad me único objetivo en la vida es que lo vea Danny Jones y comente algo como: Oh Mamma!!", escribía el gallego en la publicación.

Sinsinati x Rayden

Lo de Sinsinati es de otro nivel. Cada miércoles se han propuesto grabar diferentes versiones de sus cantantes favoritos. La primera sesión tuvo como protagonista a Rayden, y quedó una colaboración de Matemática de la carne que muchos ya están pidiendo de verdad.

Alba Reche x Chico Novarro

"Hace millones de años me enamoré de esta canción", contaba Alba Reche, que ha versionado Algo contigo de la manera más dulce. Una canción que Rosario y Andrés Calamaro ya hicieron suya en su día.



