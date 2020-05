Els Manel sorprenen amb una versió de ‘Dos hombres y un destino’

La boyband Manel acaba de publicar una versió de la cançó Dos hombres y un destino que van popularitzar el David Bustamente i l'Àlex Casademunt en el primer Operación Triunfo (2001). El vídeo que ara han fet públic es va gravar el 2010 i ha revolucionat la xarxa. La cançó es va publicar al primer disc de l'artista de Cantàbria i que va anomenar Bustamente aquí es podia trobar el duet en qüestió convertint-se en un dels més sonats d'aquell any i marcant a tota una generació. El 21 de desembre del 2002 va arribar al número 1 de la llista Del 40 al 1 i va ser la cançó del Nadal de l'època, la popularitat anava creixent més i més, i com sabeu els karaokes no serien el mateix si no existís aquesta cançó.

El cover de la banda de Barcelona ha agradat a molts però entre tots n'hi ha un de ben especial. L'actor Josh Radnor, conegut per ser Ted Mosby a Como conocí a vuestra madre, és un dels fidels al grup i ha citat el tweet dels Manel afirmant "M'agraden les harmonies de les cançons dels Manel". Aquesta no és la primera vegada que sorprèn els seus seguidors declarant el seu amor per la banda. El 2014 ja va fer un tweet on la cançó del dia era Benvolgut del disc 10 milles per veure una bona armadura.

La banda va editar l'any passat Per la bona gent, el seu cinquè treball, i aquest estiu com molts músics havien de presentar amb una gira totes les seves cançons. Aquests dies van anunciant les noves dates o cancel·lacions d'alguns dels seus concerts per tal de poder tornar a sortir a tocar al més aviat possible quan la situació ho permeti. No sabem si aquesta versió de Dos hombres y un destino estarà inclosa al repertori però tot podria ser, ja que no és la primera vegada que fan versions especials. La Tortura de la Shakira va ser un dels covers sonats a la seva primera gira, també No t'enyoro d'Els Pets o una de les més reconegudes La gent normal adaptació del Common People de Pulp, versió que es va convertir en un dels himnes de la banda de Barcelona.