Nous aires a l'Indie Pop català amb l'arribada dels Vienna

La banda Vienna trepitja l'accelerador i es presenta al panorama indie pop català amb un excitant debut en format EP 'Hem trobat un pis per a llogar' (LCM Records, 2020) Aquest és el primer treball discogràfic del grup i és la seva presentació oficial a Catalunya. L'Artur i el Pau són dos joves de 24 anys que han format part d'altres projectes musicals però que ara s'han unit per donar forma a aquesta nova proposta musical. Aquest duet ens porta un recull de melodies senzilles i dolces on parlen de manera íntima de la seva pròpia generació. "Hem crescut musicalment cantant "El Miquel i l'Olga tornen" dels Manel o agafant amor a la terreta de la mà de "La Penúltima" dels Jóvens" així és com expliquen les seves influències musicals el duet d'Alacant.

El seu primer EP ve amb cinc cançons, cadascuna amb la seva temàtica, estil i amb una intenció clara de reflectir com és la gent de la seva edat i de com veuen la vida. El duet ha viscut un procés ben intens de feina per aconseguir acostar lletres ben costumistes a una producció més actual. El títol del disc no amaga aquesta intenció i tot el que hi trobarem en aquest debut explica situacions vitals, com per exemple l'aventura de trobar un pis, el desamor o com es va madurant i canviant d'opinions a mesura que passen els anys.

Per un grapat de dòlars és una de les apostes a la ràdio i cançó estrella d'aquesta presentació. Segurament és el tema més ballable i es desmarca de la resta de cançons per ser la més diferent. L'Artur i el Pau han muntat el seu particular reggaeton d'essència indie-pop, amb una lletra farcida d'amor sincer s'han carregat els estereotips i només podem fer que ballar i deixar-nos endur per aquest sentiment.