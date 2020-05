Cómo consiguieron Dire Straits superar todas las expectativas con ‘Brothers in Arms’

A finales de 1984, Mark Knopfler reunió a Dire Straits en la isla caribeña de Montserrat para grabar el que sería su quinto álbum de estudio. Después de varios meses de trabajo, el 13 de mayo de 1985 vio la luz Brothers in Arms, con el que se reafirmaron como una de las más grandes bandas de rock del momento.

Brothers in Arms llegó a la cima de las listas de éxitos de medio mundo, ganó dos Grammys y lleva vendidos alrededor de 30 millones de copias. Es el octavo disco más vendido de la historia de la música británica.

En agente de la banda, Ed Bicknell, cuenta cómo fue el primer paso de este álbum. “En todo el tiempo que trabajé con él, nunca le pregunté a Mark cuándo sería el próximo disco de la banda. Me lo decía cuando quería. En el período previo a Brothers in Arms, estaba haciendo la banda sonora de la película Cal. Estábamos conduciendo al estudio un día y nos quedamos atrapados en el tráfico cuenta en unas declaraciones recogidas por Loudersound. "Se volvió hacia mí y me pidió que llamara a los chicos porque tenía algunas canciones hechas. Recuerdo haber ido a ensayos y escuchar Money for Nothing por primera vez". Reconoce además este agente que no supo valorar el éxito posterior del disco: "Pensé que la canción en sí podría ser un poco exitosa, pero nadie podría haber previsto lo que sucedería con ese álbum".

No fue el único que supo desde el primer momento el enorme potencial que el tema tenía. Alan Clark, que se encargaba del teclado, también mostró su sensación: “Money for Nothing iba a ser un clásico riff de guitarra de la primera vez que Mark lo tocó”. Parte del abrumador éxito que consiguió el tema en un primer momento se debe a que fue uno de los primeros vídeos emitidos en la cadena MTV. Sting, por entonces líder de la banda británica The Police, participó activamente en los coros de la canción.

Fue un álbum pionero en la publicación de material en formato de Compact Disc, y uno de los primeros en ser grabados exclusivamente de forma digital. Precisamente este hecho trajo problemas con la grabación. Así lo recuerda John Illsley, bajista de la banda "Una noche, la máquina de cinta digital decidió borrar algo así como el 70% de todo lo que habíamos grabado. Estos fueron los primeros días de la tecnología digital y tuvimos que comenzar a grabar de nuevo".

Cómo consiguieron Dire Straits superar todas las expectativas con ‘Brothers in Arms’

El álbum correcto en el formato correcto

También ayudó a la constante subida de Brothers in Arms al número 1 en las listas de éxitos la decisión de Knopfler de grabar usando una plataforma digital. Aunque el álbum no era completamente digital, se acercó lo suficiente como para ser uno de los pocos títulos cuyas canciones aprovecharon la capacidad del nuevo formato de CD para un sonido más limpio, y las ventas lo confirmaron. Brothers in Arms se convirtió en el primer disco en moverse un millón de discos compactos, y el primero cuyas ventas de CD superaron a sus LP.

"Fue una casualidad", dijo Knopfler años después. "Si no hubiera sido ese álbum, habría sido otro. Además, tuvimos un par de éxitos en Estados Unidos: Money for Nothing y Walk of Life, por lo que se conectó con el éxito estadounidense, pero es la gente la que puede convertir algo así en algo completamente diferente".

Dire Straits posan con un premio por las ventas de discos en 1985. / Rob Verhorst/Redferns

A medida que el perfil de la banda continuó creciendo, Knopfler vio este éxito con cierta alarma. "Simplemente recogimos el balón y corrimos con él. Eso es lo que hacen la mayoría de los niños cuando eso sucede", dijo Knopfler al crítico musical Barney Hoskyns en 2004. "Y está bien. Tuvimos una muy buena carrera. Se hizo grande, y yo sentí que se hizo demasiado grande para ser real y manejable. Creo que hay un tamaño óptimo para las cosas".

De hecho, Knopfler pensó seriamente en retirar el nombre de Dire Straits después de que Brothers in Arms lograra el éxito mundial. "Todo esto habla de ser 'la banda más grande del mundo'". Eso estaba empezando a quitarle peso la música ", explicó. "Olvidé por un tiempo lo importante que es el grupo, especialmente para otras personas".