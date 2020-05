La cuarentena pasa factura al pelo de Lana del Rey

Lana del Rey es una artista que normalmente ha apostado por la naturalidad, aunque nunca ha descuidado detalles como el pelo. Nos hemos acostumbrado a verlo naranja o castaño, pero, en realidad, su tonalidad es el rubio. Y parece que ahora lo ha recuperado.

Y que conste que si volvemos a verla rubia no es por gusto ni elección propia. Hay una causa de fuerza mayor que tiene que ver con el confinamiento y la falta de servicios de peluquería. Mientras que unos han optado por raparse, teñirse en casa o cortar por lo sano, ella ha optado por dejar crecer y hacer a su pelo.

“Cuando no tienes más remedio que volver a ser rubia porque Kevin Tracey y Jacob se han ido y no quedan más que limones para cubrir tus raíces durante nueve semanas”, confesaba en redes. Y lo escribía junto a un selfie que apuesta por la naturalidad con una total ausencia de maquillaje y artificio.

La cantante está compartiendo esta cuarentena con su familia y no ha dejado de trabajar. Ya ha anunciado que publicará un audio libro de poesía con música de Jack Antonoff y ella recitando. Se llamará Violet Bent Backawards Over the Grass y todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero sí hemos podido escuchar alguno de los poemas.

Lo de escribir le viene de familia. Durante este encierro nos ha mostrado cómo su tío Dick recitaba Holding back the night. “Abuela mirando. Uno de los suyos de muchos de sus libros como RW Grant”. Está claro que lo lleva en la sangre.

De momento, lo que hemos podido ver es la colorida y veraniega portada de ese audio libro de poesía que ha creado la artista Erika Lee Sears.

