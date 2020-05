Miriam Rodríguez regresa al pasado gracias a Sebastian Yatra y Cali y El Dandee

Miriam Rodríguez ha vuelto años atrás escuchando a Sebastian Yatra y Cali y El Dandee. La artista parece haberse enamorado de la nueva colaboración de los colombianos, y ha querido hacer su propia versión para compartirla con todos en sus redes sociales.

"Locura🌸 Esta canción me devolvió a un pasado en el que fui muy feliz, y me apetecía versionarla como hacía años atrás. Desde el viernes mi colegui Sebastian Yatra y Cali y El Dandee me tienen un poco en bucle🙃 así que ahí os queda #locura 💖 essssspero que os mole, besossssmil🌈 #LocuraChallenge", escribía junto a la cover.

¿El resultado? Una versión dulce a guitarra que ha encantado a todos sus seguidores y al propio Yatra, que no ha dudado en comentar un breve "Brutallll!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻🔥🔥🤍 Gracias!!!!".

Sebastian Yatra y Cali y El Dandee sacaban a la luz Locura, una canción que refleja la situación por la que muchas parejas están pasando estos últimos meses: a distancia y con ganas de verse. Una canción incluida en el nuevo disco del dúo, Colegio, y que dedica a todo aquel que se sienta identificado. Eso sí, Miriam: queremos más covers.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!