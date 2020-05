BTS desvela nuevos detalles de su próximo álbum

Apenas han pasado tres meses desde que BTS lanzó su último álbum de estudio Map Of The Soul: 7. Pero los surcoreanos están dispuestos a seguir conquistando las playlists de nuestras canciones favoritas, por lo que se han puesto manos a la obra con su siguiente gran proyecto. Y no solo eso, sino que ahora sus seguidores han podido ser testigos de las reuniones que sus integrantes han tenido para llevarlo a cabo.

La banda de K-Pop realizó un directo el pasado 11 de mayo a través de su canal de Youtube, donde discutieron acerca del concepto que definiría este próximo disco. Además, abrieron el buzón de sugerencias para sus seguidores. "Me gustaría que el álbum no sea muy oscuro. [...] Me gustaría si pudiéramos ofrecer un mensaje más metafórico como Spring Day para dar esperanza a todos", señaló Suga según las palabras recogidas por Soompi.

La crisis del COVID-19 ha afectado a BTS. Su gira internacional Map Of The Soul ha sido pospuesta, y eso es algo que ha enfadado a muchos de sus fans. "Hay muchas personas que están molestas porque nuestros conciertos fueron cancelados. ¿Qué tan grandioso sería si pudiéramos transmitir cómo nos sentimos sin tener que decir nada?", explicó RM en este directo que ha reunido más de 4 millones de visualizaciones.

Pero, ¿cuál será el concepto de este disco del que aún se desconoce su título? Suga lanzó la idea de que cada canción podría convertirse en una carta: "Creo que sería divertido si cada canción fuera una carta y escribiéramos sobre una variedad de cosas. No está dirigido a ninguna persona o grupo específico, pero es algo con lo que todos pueden identificarse".

El repertorio musical de BTS está formado por canciones idóneas para cada situación, y eso es algo que han querido también incluir en este nuevo proyecto. En esta reunión virtual dejaron clara su idea de incluir temas para aliviar el estrés, otra animada y optimista y otra que sea "como BTS".

De momento, los chicos de BTS han hecho el brainstorming de su nuevo trabajo, y todo apunta a que de nuevo se hará un hueco entre las listas de éxitos más populares a nivel internacional. Además de los títulos de las canciones y del propio disco, también se desconoce su fecha de lanzamiento. Por tanto, podemos ir repasando su discografía anterior y así calentar motores para esta nueva era.

