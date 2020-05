Marwan y Nach componen una canción no apta “para estómagos sensibles”

Marwan y Nach están unidos por las palabras. Ambos componen, crean, escriben y son amantes de las letras. Letras de esas que a más de uno traspasan por dentro, y que han sido fuente de inspiración y acompañamiento en los mejores y peores momentos de muchas personas.

Allá por 2008, Nach era banda sonora de muchos adolescentes que acababan de entrar al instituto, rapero por excelencia para todos los que escuchan letras, además de música. Y ahora, el artista se ha unido a Marwan para crear 5 gramos de resentimiento, una canción que formará parte del nuevo disco del poeta y que tiene pinta de que calará muy al fondo de sus fans.

"Entre @nachsoyyo y yo hemos hecho un tema que me tiene loco, una canción sobre el derecho a enfadarse y sobre el derecho a defenderse, una especie de venganza contra todos los que te critican despiadadamente o te insultan sin otro motivo que su propia estupidez o maldad", comenzaba a contar Marwan en sus redes sociales.

Un tema que él mismo define como el "más divertido que he hecho en mi vida". "Vais a bailar como hienas y vais a gozarla, aunque no es para estómagos excesivamente sensibles", aseguraba. Todavía no han dicho cuando podremos tenerlo en nuestros oídos, pero parece que la idea ha hecho mucha ilusión entre los seguidores de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marwan (@marwanoficial) el 11 May, 2020 a las 2:57 PDT

Marwan publicó hace poco su colaboración junto a Dani Fernández. A guitarra, piano y en acústico, los artistas cantaron Y te diré, una canción que él compuso para Dani y que se convierte en una de las más sensibles de Incendios, su último disco.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!