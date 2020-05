Aitana y Reik presentan ‘Enemigos’ en un encuentro especial de LOS40

Toma nota: este jueves, 14 de mayo, a las 18:00 tienes una cita con Aitana y Reik. La artista catalana y el grupo mexicano serán los protagonistas de un encuentro muy especial de En Casa Con LOS40, donde hablarán de su colaboración Enemigos.

De este modo, un día antes del estreno mundial de la canción, los artistas estarán charlando con nuestro querido Dani Moreno El Gallo desde sus respectivas casas. Podrás seguir el encuentro en la cuenta de Youtube de LOS40.

No hay duda que En Casa Con LOS40 nos está dando grandes momentos de los artistas. Pablo Alborán, Dua Lipa, Alejandro Sanz o Rosalía, son solo algunos de los artistas que ya nos han abierto as puertas de sus casas (y las cámaras delanteras de sus dispositivos) para charlar con nosotros sobre lo que más nos gusta: la música.

Enemigos es la segunda colaboración que lanza Aitana este año. El pasado mes de abril estrenó Si tú la quieres junto a David Bisbal, una canción muy esperada por sus seguidores y seguidoras.

Los chicos de Reik tampoco han perdido el tiempo este 2020 (a pesar de las circunstancias) y han lanzado dos colaboraciones antes de Enemigos: Si me dices que sí junto a Farruko y Camilo; y Me niego, junto a Wisin y Ozuna.

Si no llegáis a tiempo para ver la entrevista a las 18:00 de este jueves, ¡no os preocupéis! El encuentro de Reik y Aitana con Dani Moreno continuará en nuestro canal de Youtube. Así que no hay excusa para no ver este encuentro.