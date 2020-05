Trollhunters Defenders of Arcadia tendrá videojuego en verano

Trollhunters Defenders of Arcadia, la exitosa serie de Dreamworks Animation y Netflix (ganadora de un Emmy y obra del director Guillermo del Toro, ganador de un Oscar) y que está siendo desarrollado por la prolífica Wayforward, será un videojuego de aventura de acción y plataformas. Se lanzará en verano y contará con un reparto de voces estelar, en el que destacan los actores de la serie original Emile Hirsch (Jim Lake Jr), Charlie Saxton (Toby) y David Bradley (Merlin), Lexi Medrano (Claire).

Bandai Namco Entertainment Europa, Outright Games y Universal Games and Digital Platforms se complacen en anunciar hoy el lanzamiento de un nuevo videojuego para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y en formato digital para PC: DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia.

La trilogía Cuentos de Arcadia de Dreamworks Animation está compuesta de Trollhunters, Los 3 de abajo y la muy esperada serie Wizards, que se lanzará en Netflix a lo largo de este año. Esta trilogía se centra en la ciudad de Arcadia Oaks, un sitio aparentemente normal y corriente pero que resulta que está en el cruce de unas líneas mágicas y místicas, por lo que la ciudad acaba convertida en el escenario donde se disputan intensos combates entre criaturas de otro mundo, tales como trols, alienígenas y magos. DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia nos cuenta una historia nueva que se desarrolla en los distintos mundos de las tres series y que unifica la trilogía a nivel argumental.

Jim Molinets, vicepresidente sénior de producción en Universal Games and Digital Platforms, ha declarado: "DreamWorks Trollhunters: Defender of Arcadia invita a los jugadores a sumergirse en una intrigante aventura que nos muestra los pilares básicos de la serie de amistad, lealtad y fantasía. El juego expande la historia tan valiente y original que lleva años encandilando a los aficionados y da vida al mundo de Arcadia Oaks de formas tan divertidas como sorprendentes".

Por su parte, Terry Malham, presidente de Outright Games, ha comentado: "Es para nosotros un gran honor involucrarnos en la franquicia a este nivel. La trilogía de Cuentos de Arcadia es un mundo único en el mundo del contenido por streaming gracias al equipo tan increíble y talentoso que está involucrado en la serie. Para nosotros es un sueño hecho realidad que nuestro juego forme parte de todo esto, así como trabajar con una desarrolladora tan importante como Wayforward".

Una historia original: Ponte en la piel de Jim Lake Jr., adéntrate en el mundo de Trollhunters y detén el Apocalipsis temporal. Recorre mundos únicos en compañía de tus personajes favoritos de esta exitosa serie. Sube de nivel tu armadura y tus habilidades para volverte más poderoso que nunca y cuenta con la ayuda de tus personajes favoritos en el modo cooperativo local.

Wizards, la última entrega de la trilogía Cuentos de Arcadia, se estrenará a lo largo de este año en Netflix.

