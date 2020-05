Mónica Naranjo, Alejandro Sanz y otros artistas que fueron Nº1 de la lista esta semana en el pasado

Esta semana, hace 40 años (en 1980), el número uno de LOS40 era Andy Gibb con Desire. El más guapo de los hermanos Gibb (que fundaron los Bee Gees), tuvo una interesante carrera en solitario, que le deparó éxitos como este, que llegó al número 4 de la lista de los más vendidos en Estados Unidos. También cantó a dúo con algunas mujeres igual de guapas, como Olivia Newton-John (la de Grease) o, ¡curioso!, Victoria Principal, una de las protagonistas de la serie Dallas, con quien formó pareja sentimental. Por desgracia, la trayectoria de Andy se truncó con su prematura muerte en 1988 (a los 30 años), como consecuencia de una afección de corazón provocada por el consumo de cocaína. De sus hermanos, solo Barry Gibb sigue con vida (tiene 73 años); en 2016 publicó su último disco y cantó con Coldplay en el festival de Glastonbury.

Esta semana, en La Máquina del Tiempo también recordamos a Mónica Naranjo, que fue número uno hace 20 años con su gran himno Sobreviviré. La catalana triunfó en México antes que en España, aunque luego se ha resarcido con múltiples éxitos en nuestro país; precisamente, Sobreviviré ha sonado con insistencia en estos días de confinamiento por coronavirus para dar aliento a la población en su encierro. Hace 15 años, la canción que coronó la lista fue Stay my ground, del grupo holandés de rock gótico Within Temptation, líderes de un sonido que estuvo de moda gracias también a grupos como Evanescence, HIM o Lacuna Coil; hace diez, la gloria se la llevó un tema que iba por derroteros opuestos: Stereo love, del DJ rumano Edvard Maya acompañado por la cantante Vika Jigulina (a la postre sería una de las canciones del verano de 2010); y hace tan solo cinco, fue Un zombie a la intemperie, de Alejandro Sanz, el que subió a lo más alto; una de las 25 canciones del madrileño que ha llegado a la primera posición de LOS40 (cifra que le convierte en el músico con más números uno de la historia). En el vídeo de la parte superior recordamos estas canciones.

