1 de 23 Un motivo para leerlo: Debut para este guionista de televisión que nos plantea una pregunta: ¿Cómo llega una criada a convertirse en una de las principales actrices de Barcelona? Siendo Francisca Romero, una mujer hecha a sí misma que no acepta un no por respuesta. Un ejemplo de mujer, poco común a principios del siglo XX, que persigue sueños y no se conforma.