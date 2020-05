Reese Witherspoon firma con Netflix para protagonizar dos comedias románticas

Netflix quiere recuperar a aquella Reese Witherspoon de Una rubia muy legal, Sweet Home Alabama y Ojalá fuera cierto para su nueva horneada de producciones, y le ha propuesto protagonizar dos comedias románticas: Your place is mine y The Cactus, que en español vendrían a ser Tu casa es la mía y El cactus.

La primera, Your place is mine, estará dirigida por la guionista de El diablo viste de Prada y 27 Vestidos, Aline Brosh McKenna, que debutará en la silla de la dirección. La película estará producida, en parte por Aggregate Films, productora del actor Jason Bateman, quien mantiene una estrecha colaboración con Netflix tras el éxito de Ozark.

La trama de esta primera obra gira en torno a dos amigos, una mujer y un hombre, que deciden intercambiar sus vidas: él se ofrece voluntario para cuidar a su hijo adolescente mientras que ella tratará de buscar el sueño de la vida.

El segundo proyecto, El Cactus, estará basado en la novela homónima de Sarah Haywood. El título no está confirmado y podría sufrir variaciones en los próximos meses conforme el guion de la película esté acabado y el rodaje comenzado.

La novela se centra en una mujer de 45 años, Susan Green (Witherspoon), que queda embarazada de manera inesperada, lo que le obliga a replantearse toda su vida y sus relaciones familiares, de amistad y, por supuesto, su futuro.

Según decalraciones de Witherspoon recogidas por Deadline, "tanto las historias de Sarah Haywood como la de Aline Brosh McKenna contienen todo lo que se espera de las mejores comedias románticas e incluyen personajes femeninos fuertes, inteligentes y con una fuerte determinación".

Desde que en 2006 ganara un Óscar por su trabajo en En la cuerda floja, Witherspoon ha sido muy selectiva con los proyectos en los que ha trabajado. En los últimos años ha colaborado en títulos muy interesantes y exitosos como la serie de HBO Big Little Lies, el proyecto de Apple The Morning Show y la película de Paul Thomas Anderson Puro Vicio.

Sin embargo, este suculento contrato con Netflix, la plataforma que le quedaba por tocar (a excepción de Disney) podría recobrarle la fama popular que adquirió en los 2000 con películas como Una rubia muy legal, Como en casa en ningún sitio, Cómo sabes si... o La feria de las vanidades, sus comedias dramáticas más divertidas y reconocidas.