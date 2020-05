Roberto Leal: “En ‘Tu cara me suena’ imitaría a Alfred y sería una forma de devolvérsela”

Roberto Leal se estrena hoy en el 'Pasapalabra' de Antena 3. Un concurso que regresa a la cadena que lo bautizó y que llega en alfombra roja, con una gala especial en prime time.

Por todo ello hablamos con el presentador de lo que significa para él esta oportunidad, lo que deja atrás y los planes de futuro que tiene.

Además, hacemos un recorrido por su carrera que ha tenido momentazos como imitar a Palito Ortega en 'Tu cara me suena' y que no todos recuerdan:

Te estrenas en 'Pasapalabra', ¿qué significa para ti este cambio?

Es apasionante. Tengo nervios en el estómago por ver lo que pasa con el estreno. Estoy contento con las grabaciones y con el cambio de registro que siempre va bien.

Yo estoy feliz con 'Operación triunfo' pero coger un formato diferente tengo que estar súper concentrado.

Ahora que ya has grabado algunas entregas, ¿era como te esperabas?

Me han sorprendido muchas cosas: desde casa es un programa muy disfrutón, pero la realidad es que el presentador tiene que estar a por todas. Porque es el eje por el que pasa todo.

Otra cosa que me ha sorprendido, y que desde casa no se nota, es que los concursantes a la hora de enfrentarse al rosco no tienen ninguna referencia. Ellos no ven el rosco. Todavía les admiro más porque saben a la letra que van y hasta los segundos que les quedan. Todo mental. Hay mucho nivel.

¿Cómo te has preparado para el programa?

Sí, sobre todo para leer más rápido. Para hacer el rosco tienes que leer rápido y que la gente en casa se entere. Es un entrenamiento de días y días que hago en mi casa pero imagino que la evolución se verá poco a poco.

También estoy cuidando más la voz, y trabajo con una foniatra para eso.

Dijiste que Christian Gálvez te envió un "bonito" mensaje, ¿con Silvia Jato también has hablado?

Aún no he tenido la oportunidad, pero seguro que nos veremos porque tenemos buena relación y comentaremos esto.

Empezaste en televisión con informativos, después te hemos visto en talents, concursos, ¿te atreverías con un reality?

Pues nunca diré que no me veo haciendo algo porque empezando en informativos quién me iba a decir que iba a acabar con formatos como estos (risas). Pero lo que siempre tuve claro es que quería dedicarme al entretenimiento.

Aún así, era soñar mucho acabar presentando 'OT' o 'Pasapalabra'.

En cuanto a ficción, pocos lo recuerdan pero estuviste en 'Hispania' y hasta en 'Cuéntame'...

Sí, sí, en 'Hispania' hice algo mínimo pero en 'Cuéntame' estuve en un programa especial por sus 19 años. Hice de mí mismo pero interactué con Imanol y Ana y estuvo guay. Pero le tengo mucho respecto a la ficción y no se me ocurriría meterme ahí.

También te vimos de Palito Ortega en 'Tu cara me suena', ¿te atreverías a hacer otra imitación?

(Risas) También fue un programa especial pero la gente no se acuerda. Me peinaron como si fuera a la comunión, canté un poco regular pero me lo pasé bomba.

Me animaría seguro con cualquier imitación que no fuera en un tono alto y en la que pueda bailar más que cantar.

¿Te animarías con algún triunfito?

No me podría comparar con ninguno porque todos cantan muy bien. Pero es verdad que Alfred es muy peculiar y él me imita a mí... así que sería una manera de devolvérsela (risas).

¿Qué música suena en tu casa?

En mi casa suena de todo: desde cuentos infantiles para mi niña, hasta canciones de mis triunfitos, a Rocío Jurado, Julio Iglesias, una canción indie, Zahara, Ecos del Rocío... (risas).

Si desaparezco y aparece mi iPad no sabrían definirme por la música.