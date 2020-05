¿Qué ocurrirá con Ross y Rachel en el regreso de ‘Friends’?

¡Atención! Si no has visto el último capítulo de Friends, no sigas leyendo. Spoiler alert!

Si eres fan de esta exitosa sitcom sabrás que tus personajes favoritos volverán muy pronto a la pequeña pantalla a través de la plataforma HBO Max. Aunque con la crisis que todos atravesamos en estos momentos, su rodaje haya sido pospuesto, los seis colegas más queridos de la Gran Manzana volverán en un último episodio de reunión.

La pregunta que ronda por las millones de personas que siguieron esta historia es muy clara, y tiene que ver con cómo les habrá afectado el transcurso del tiempo. ¿Seguirán Chandler y Monica con su relación? Y, ¿qué hay de Rachel y Ross?

Hemos de recordar que en el último episodio emitido en 2004, Ross le confiesa su amor a Rachel y ambos parecían darse una nueva oportunidad. Por su parte, Chandler y Monica viven una feliz relación y Joey acaba mudándose con ellos a su nuevo hogar. Lo que ocurrió con Phoebe es todo un misterio, aunque no cabe ninguna duda de que continuaría regalando sus propias canciones a los clientes de Central Perk.

Sea como sea, una de las mayores incertidumbres que ahora tienen los seguidores de Friends está relacionada con el estado actual de la reación entre Rachel y Ross, interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer respectivamente. Su productor Kevin Bright se ha encargado de dar alguna que otra pista al respecto.

Bright defiende que, desde su punto de vista, "si Friends estuviesen juntos a día de hoy en sus personajes, sabiendo cómo funciona el mundo", sus matrimonios se habrían disuelto. Vamos, que para él no existe ninguna esperanza de que Ross y Rachel hayan sacado su relación a flote, aunque aún hay una posibilidad de que esto ocurra. "Voy a decir que quizás Ross y Rachel se hayan dado un tiempo", bromea haciendo referencia a una de las frases más populares de la serie. "No hay nada más glorioso que pensar que algo está acabado cuando no lo está", añade en una entrevista con Maria Menounos en Better Together.

Quizás esto signifique que Ross y Rachel volverían a haberse dado un tiempo, pero aún no habrían conseguido apagar la chispa de su amor. Por tanto, todo apunta a que seguirán luchando por ese sentimiento que tanto protagonizó los últimos episodios de la serie. ¿Quién sabe? Quizás vuelvan a acabar juntos.

Sea como sea, Bright asegura que, antes de poner fin a la sitcom, le había atraído la idea de continuar con una o dos nuevas temporadas. "Joey no se había casado, algo podría haber pasado. Los próximos dos años podrían haber sido de cómo Joey encuentra el amor", declara. Quizás aprovechen este último episodio para cumplirlo.

Sea como sea, pronto descubriremos en primera persona cómo han transcurrido los años para sus protagonistas y si se sumarán también otros de los rostros que protagonizaron muchos de sus capítulos. ¿O alguien ha olvidado a Mike Hannigan (Paul Rudd) como el amor de Phoebe?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!