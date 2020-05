En Miquel Abras fa olor d'estiu

View this post on Instagram

BON DIA A TOTHOM! Si entreu al meu story podreu veure les reaccions del meu equip escoltant el nou single " FLOR D' ESTIU ". 🌸 . • ATENCIÓ AL NOU REPTE: . Demà els 40 Principals estrenen el clip a la seva nova web els40.cat . • Envia les teves reaccions, ja sigui sol@ o amb qui vulguis. . • Penja-ho al teu story etiquetant a @els40 i a un servidor @miquelabras. #flordestiu feat @minovamusica . 📷@suecsuecsuec