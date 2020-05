El concierto histórico de Prince de la gira 'Purple Rain' de 1985 llega a Youtube

Grandes noticias para todos los fans de Prince. Por primera vez, podremos disfrutar de un concierto del genio de Minneapolis en formato digital a través de Youtube. Y no será un show cualquiera, sino que se trata de uno de los directos más emblemáticos del artista, el histórico concierto de la gira Pruple Rain que ofreció en 1985 en Nueva York.

El show se lanzó originalmente en VHS, y no se pudo volver a encontrar hasta su reedición, que formaba parte de la caja de lujo que se puso a la venta en 2017. Entre los éxitos, podremos volver a escuchar Purple Rain, Let's go crazy, 1999 o I would Die 4 U. Su audio, sometido a una remasterización por el ingeniero habitual de Prince Bernie Grundman, se editará por primera vez en edición digital.

El concierto se emitirá en directo el próximo jueves 14 de mayo en el canal oficial de Youtube del artista a partir de la 1 de la madrugada (hora española). El show estará disponible en el canal hasta el 17 de mayo, y se podrá ver durante estos tres días de forma gratuita.

Para inaugurar la emisión, se iniciará con una fiesta de presentación en la que el batería de The Revolution Bobby Z ofrecerá un turno de preguntas y respuestas una hora antes de que se pueda ver el concierto íntegro. The Revolution fue la banda que lo acompañó entre 1983 y 1987.

El evento vía streaming se realizará en apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria por COVID-19 para la OMS, y ermitirá a todos losespectadores donaciones directas para ayudar a esta causa.

