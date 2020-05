Billie Eilish ha escrito una canción sobre la cuarentena

¡Buenas noticias para los seguidores y seguidoras de Billie Eilish! La cantante estadounidense está trabajando en nueva música junto a su hermano Finneas. De hecho, tal y como ha reconocido en una entrevista reciente con Zane Lowe para Apple Music, ya tienen una canción escrita:

“Hemos estado en el estudio, que básicamente es el sótano de Finneas. En realidad, escribimos una canción completa, un tema entero, lo cual es extraño para nosotros. Me encanta. Era exactamente lo que necesitaba decir cuando la escribimos”.

La artista de 18 años ha dado más pistas sobre este tema, asegurando que ha nacido de la sensación que ha tenido durante estos días de encierro y que se siente afortunada porque se encuentra bien:

“La canción de la que hablaba antes la escribimos hace un par de semanas y creo que es buena. Me gustaría cantarla para ti, pero no puedo. Hay una parte en ella en la que hablo sobre que debería de sentirme infeliz por este parón y porque no puedo ver a nadie. Siento que estas emociones están flotando a mi alrededor y que echo de menos a la gente. Se supone que tienes que hacerlo. Yo echo de menos a mis mejores amigos y a las personas, en general, por supuesto, pero al mismo tiempo me gusta este espacio”.

Una de las cosas que más de menos echa Billie de la normalidad es la sensación que se tiene al salir a actuar delante del público ya que “ese sentimiento no se encuentra en ninguna otra parte”.

Además, Billie también confesó en esta entrevista que justo antes de que ocurriese toda esta locura, adoptó a unos perritos: “He adoptado a dos cachorros y he estado totalmente distraída”.

Esperemos que pronto podamos escuchar esta nueva canción de Billie Eilish y su hermano Finneas. Seguro que la artista estadounidense ha dado en el clavo con el sentimiento de miles de personas que están pasando por lo mismo.