Día Mundial del Reciclaje: lo celebramos con una selección de canciones recicladas

En LOS40 estamos convencidos de que cada pequeño gesto cuenta, y es un mensaje que este fin de semana cobra más sentido que nunca. Este domingo 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, y en nuestra familia de emisoras no lo hemos querido dejar pasar.

Aunque todos atravesamos una situación delicada en estos momentos, podemos aprovechar los días de confinamiento para proponernos nuevos objetivos. Entre ellos está el de proteger el medioambiente deshaciéndonos correctamente de los residuos que generamos. Porque el planeta es nuestra casa, nuestro hogar.

En LOS40, lo que mejor sabemos hacer es inundar tu día a día de éxitos musicales, y por ello nos hemos puesto manos a la obra con una iniciativa que se llevará a cabo durante todo este fin de semana. Nuestros locutores se dedicarán a rescatar los números uno que han sonado en nuestra radio, aquellos que aún puede reutilizarse para hacer vibrar a nuestros oyentes.



Además, en LOS40 Classic se recopilará una lista de canciones recicladas, es decir, aquellas versiones que funcionaron mejor que el tema principal. Torn de Natalie Imbruglia, I Will Always Love You de Whitney Houston y The Man Who Sold The World de Nirvana son algunos ejemplos de ello.

De este modo, y también junto a LOS40 Dance y LOS40 Urban, continuamos en nuestra lucha campaña de Únete contra el cambio climático #IDo. Y tenemos buenas razones para hacerlo.

Según la ONU, nuestra salud está cada vez más amenazada por la contaminación, por lo que es fundamental que dediquemos, al menos, unos minutos de nuestro día a ello. Los mares se están inundando de basura, sobre todo, de plásticos, y ponerle freno está en nuestras manos. Aunque no todo iban a ser malas noticias. Según Ecoembes, en España se recicló un 78,8% de los envases de plástico, latas y briks y los envases de papel y cartón en 2018. ¡Lo estamos haciendo bien! Aunque tenemos que motivarnos para alcanzar el 100%.

¡Feliz Día Mundial del Reciclaje!

