El emotivo mensaje de Ramón García a su amiga Ana Obregón

El fallecimiento de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, debido al cáncer contra el que luchaba desde hacía dos años, ha consternado a todos los que le conocían. Tras la noticia, la familia ha recibido decenas de mensajes de cariño, ánimo, y apoyo de compañeros de profesión, que han querido arroparles en estos duros momentos.

Ramón García, amigo de la presentadora, también ha querido dedicarle unas palabras durante En Compañía, el programa que conduce en CMM TV. Así, no ha podido evitar derrumbarse durante su discurso: "Fíjense. Hoy a las dos de la tarde le había mandado yo un mensaje a Ana, para que me cuente cómo va la cosa. Y cuando me he sentado, a empezar este programa, todavía sin confirmación me decían y me hablaban del fallecimiento de Álex. A Álex, me cuesta hablar en pasado, yo le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí pues era un niño muy especial", comenzaba a contar el periodista.

Las emocionadas palabras de #RamonGarcia sobre Aless Lequio , el hijo de Ana Obregón , que ha fallecido a los 27 años #DEP @EncompaniaCMM pic.twitter.com/wxaHfZ3nvk — MASPITV (@TVMASPI) May 13, 2020

"Hoy mi querida Ana, que estará destrozada, pues ha perdido lo que más quería en este mundo, que es a su hijo, a su único hijo. Y eso tiene que ser durísimo. Por eso hoy permítanme que le mande desde aquí todo mi cariño y que mi trabajo hoy se lo dedique al recuerdo de Álex y a la que durante tantos y tantos años fue mi querida compañera de trabajo, y que después de todos esos años sigue siendo una de mis grandes amigas. La última vez que la vi fue aquí, en los estudios de Castilla-La Mancha media", continuaba.

Así, quiso dedicar el programa su compañera, agradeciéndole como ha sido durante toda la vida y deseándole todo el cariño del mundo: "Ella siempre, muy generosa conmigo, vino de invitada al programa Gente maravillosa y ella es una chica maravillosa. Y Álex, su niño, también lo era. O sea, que el beso más grande desde aquí, querida Ana, y como hacíamos cada vez que empezábamos cada programa de ¿Qué apostamos?, te agarro de la mano, empieza la música, porque la vida tiene que seguir y yo hoy haré también el programa contigo. Un beso muy fuerte. Te veré dentro de poco", concluía el emotivo mensaje.

Sin duda, el presentador está muy afectado por todo lo que su amiga está viviendo. Un amistad que nació de sus múltiples colaboraciones en diversos programas televisivos desde hace años, como ¿Qué apostamos? o las Campanadas de Fin de Año.