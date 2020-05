Aitana: “El disco está casi terminado y tiene un sonido muy pop de los 2000”

Aitana se ha convertido por mérito propio en una de las caras más reconocidas de la industria musical española. Con tan solo veinte años, la carrera de la joven catalana solo ha cosechado éxitos. Temas como Teléfono, Me quedo, Vas a quedarte o +, son la prueba de ello.

AITANA presenta 'ENEMIGOS' en un encuentro especial con LOS40 | LOS40 En Casa

Ahora, un mes después de haber lanzado su single con David Bisbal, Si tú la quieres, Aitana vuelve a sacar tema: Enemigos. Para la ocasión, la artista se ha juntado con uno de los grupos mexicanos más solicitados: Reik.

Para contarnos todos los detalles sobre este nuevo tema, la intérprete de Spoiler se ha conectado este jueves, 14 de mayo, desde casa a nuestra cuenta de Youtube de LOS40 para hablar con nuestro compañero Dani Moreno 'El Gallo. Se trata de una entrega muy especial donde la artista también nos ha dado algunas de las claves de su próximo disco.

“¡Enhorabuena, que vas a ser mami!”, le ha dicho Dani Moreno refiriéndose a su nuevo tema. “¡Que qué! Sí, de una canción sí, ¡me has pegado un susto! He pensado ‘¿qué noticia ha salido ya?’, como siempre salen noticias falsas”, ha dicho Aitana entre risas.

La cantante se encuentra en casa nerviosa por el lanzamiento de Enemigos: “Estoy muy nerviosa porque no sé qué canciones les gustan más a mis fans. Sabía que Vas a quedarte iba a gustar y + también, pero esta no lo sé. Pero puedo decir que es cien por cien yo”.

Enemigos es una canción que lleva en el cajón más de un año, tal y como nos ha confesado Aitana. La artista la compuso con Mango y Nabalez en abril de 2019: “La compuse en un camp con ellos y no quería que fuese para mi disco, sino que fuese un single para más adelante. Sabía que le faltaba una colaboración”.

Fue entonces cuando se acordó de los chicos de Reik, con los que había coincidido en los premios Dial de marzo: “Hablamos de colaborar allí y le envíe en abril la canción y aceptaron. Las voces y eso están grabadas desde hace un tiempo, por eso no hemos tenido problema. El problema ha sido grabar el videoclip, pero no ha podido ser”.

La historia detrás de la portada de Enemigos

Por suerte, existe mucha gente con talento que puede hacer un gran videoclip sin tener que grabar. De este modo, al equipo de Aitana se le ocurrió la idea de hacer un vídeo musical animado. Para ello, acudieron a una de las ilustradoras más solicitadas del momento: Laia López.

“Fui yo quien me puse en contacto con ella. La sigo y la admiro desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de ser yo conocida”, comienza explicando la artista. “Le dije que me encantaría que hiciese el arte de mi videoclip, el desarrollo de los personajes y aceptó”, continúa explicando. Eso sí, la parte de animación lo ha hecho Alquimia Studios.

Incluso la hija de Dani Moreno, Paola, es una gran seguidora de Laia López, tal y como hemos podido comprobar en la entrevista.

¿Qué música tiene preparada para el verano Aitana?

Aitana también nos ha confesado que tiene pensado sacar varias canciones hasta septiembre u octubre. Una de ellas es con Piso 21, que seguramente salga en julio. También tiene otra colaboración para septiembre, pero no puede adelantar con quién. Pero estos temas no estarán dentro de su segundo álbum de estudio, tal y como nos ha asegurado la artista:

“En octubre sí que voy a sacar una colaboración que ya va a ir dentro de disco”, ha confesado la artista. Además, Aitana ha continuado dando detalles sobre este futuro álbum: “El disco, que ya está casi terminado, tiene un género diferente al que suelo hacer, más parecido a +”.

Además, la artista asegura que está muy contenta de haberse metido en este sonido: “Es un pop muy diferente, muy de los 2000’s. Es más pop urbano. Va a ser otro rollo, pero a partir de octubre”

¿Habrá colaboración con Shawn Mendes?

Aitana y Shawn Mendes comenzaron a seguirse en redes sociales hace más de un año. Desde ese momento, los rumores sobre una posible colaboración invadieron internet. Incluso Aitana llegó a conocerle tras el concierto que dio el canadiense en Madrid.

“De momento eso no está planeado, ya me gustaría, te lo digo. No lo sé si algún día tendremos la oportunidad de colaborar. Tuve la suerte de conocerlo y he hablado con él varias veces. Es muy simpático, pero tampoco es que sea mi amigo”, ha dicho la artista.

¿Y qué pasó con aquella colaboración con C. Tangana?

Llegamos a ver a Aitana y a C. Tangana compartiendo estudio en 2018. Pero, ¿qué paso con aquella colaboración? “Tengo la suerte de haber coincidido varias veces. Me encanta. Estoy enganchada a su última canción. Tenemos algo por ahí, pero tenemos que darle más vueltas. Pero me encantaría sacar algo ya con Antón porque me encanta y lo admiro muchísimo”.

Balance de dos años desde el lanzamiento de Teléfono

“Si te soy sincera no tengo muy buen recuerdo del día que lancé Teléfono”, comienza explicando la artista. “La gente esperaba que lanzase una balada o algo completamente diferente. Yo quería sacarla porque la veía muy de verano y confiaba mucho en esa canción”. Eso sí, la artista asegura que hubo poca gente que tenía confianza en aquel primer single.

“Eso me puso triste el día que salió, pero poco a poco, la gente la iba recibiendo con más cariño y a día de hoy es una de mis canciones favoritas”, ha reconocido la cantante.

Sobre el docutriunfito: “Yo siempre voy a apoyar a Amaia”

Hace unos días, Amaia contestó a Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo, sobre aquel docutriunfito que grabó tras salir del programa. La pamplonica, que acaba de lanzar su propio documental con Amazon Prime sobre la publicación de su primer disco, se defendió de las acusaciones de Rubira sobre su distanciamiento de OT, siendo este el real motivo de que no saliese el documental de TVE.

En ese momento, cuando Amaia era trending topic, Aitana publicó un tuit asegurando que quería mucho a su amiga. La catalana nos ha contestado cómo vivió aquel momento:

“Si te soy sincera, porque he tenido entrevistas esta mañana, y me han preguntado por el tema. Yo puse lo de Amaia en Twitter porque estaba hablando de mi single, súper contenta, y de repente vi que me citaron con Amaia con una foto de que las dos éramos Trending Topic y me hizo ilusión. Dije ‘Jom quiero un montón a la persona que está aquí. Luego me empezaron a etiquetar en cosas. Evidentemente, yo siempre voy a apoyar a Amaia, pero en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Luego hablé con Amaia y todo bien”.