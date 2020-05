JONAS BROTHERS, KAROL G - X [2020]

¡La cuenta atrás ha finalizado! Ya podemos disfrutar de X, la colaboración sorpresa entre Karol G y los Jonas Brothers que llevamos esperando durante tres semanas.

Los fans lo han pedido sin cesar, por lo que Nick, Joe y Kevin no han tenido más remedio que escucharlos y darles eso que tanto suplicaban: disfrutar al completo esta canción que nos pilló a todos desprevenidos mientras veíamos el documental Happiness Continues.

Y esta canción no viene sola. Junto a este tema en compañía de la artista colombiana, los hermanos de Jersey también han publicado 5 More Minutes, gracias a los insistentes mensajes de sus seguidores en redes sociales.

En este featuring, los Jonas y Karol te invitan a besar a tu acompañante como si tu ex pareja estuviera presente con la frase: Kiss me like your ex is in the room. Sin duda, este tema promete ser una de las canciones del verano con ese toque latino característico de la cantante de Tusa.

