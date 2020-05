El artista español que ha enamorado a Will Smith quiere trabajar con Rosalía y C. Tangana

Esta semana Will Smith viralizó un vídeo en el que aparecía él en formato animación repitiendo una frase que había dicho durante la cuarentena acompañado por la música de Drake. Un montaje artístico que firma un realizador español. “Esto es espectacular”, escribía junto a este trabajo que compartía en redes.

El artista en cuestión, Daniel Moreno (no confundir con ‘El Gallo’), vive en Barcelona, tiene 41 años y trabaja como realizador de videoclips y animador, las dos facetas que ha conjugado en las imágenes que han conquistado al actor y cantante norteamericano.

Hemos querido hablar con él para ver cómo surgió la idea, cuál ha sido la repercusión y el feedback que ha recibido y las aspiraciones que tiene en este sentido. ¿Le habrá dicho Will Smith algo tras ver su trabajo?

¿Cómo surgió la idea de hacer este vídeo?

Soy muy activo en ese sentido y siempre estoy probando cosas nuevas. Ya tenía rondando por la cabeza hacer algo relacionado con Will Smith desde hace tiempo. Lo sigo en IG y en uno de sus vídeos durante el confinamiento dijo una frase que me impactó y me pareció inspiradora. Se me encendió la bombilla y pensé que sería divertido hacer una animación. Además, como él es rapper se me ocurrió también añadirle música y jugar con su voz. Monté un video previo esa misma noche y me gustó. Así que me puse manos a la obra e hice la animación.

Drake y Will Smith, ¿por qué ellos?

Soy seguidor de Will Smith desde los tiempos de El Príncipe de Bel Air. Lo hablaba con un amigo hace poco; es un showman puro. Siempre divertido y positivo, un auténtico crack. Y de Drake soy fan desde hace años, es una de esas figuras que cambian la manera de hacer música. Yo he estado muchos años en grupos de hip hop y si escuchas cómo se hace rap y trap ahora mismo, parecen todos hijos suyos. ¡Superior!

Pediste que la gente etiquetara a Will Smith para que le llegara tu vídeo y le llegó, ¿qué pensaste cuando lo viste en su IG?

¡Buf! ¡Subidón de adrenalina total! Primero pensé que era una cuenta de fans de Will y al momento vi que había sido realmente él. ¡No acababa de creérmelo! Pensé con toda la gente que debe estar intentando hacer lo mismo, me ha escogido a mí. ¡Increíble! La sensación de que mi plan ha funcionado a la perfección, de las mejores cosas que me llevo de todo esto.

¿Qué feedback has recibido desde entonces?

La respuesta en general ha sido increíble. Hace mucha ilusión ver cómo gente que ni te conoce se alegra por ti y te felicita. He conseguido muchos seguidores en Instagram, tengo montones de emails y DM interesándose por mi trabajo. Y la cobertura en medios tanto en España como en Latinoamérica ha sido brutal.

¿Has tenido alguna otra interacción con Will Smith desde entonces?

La verdad es que no. Le escribí para agradecerle, pero no respondió, aunque la verdad, no me puedo quejar. No descarto buscarlo e ir a tomar unas copas con él cuando todo el confinamiento acabe.

También has hecho un retrato de su hija Willow, ¿qué tienes con esta familia?

¡Lo que tu sientes… se llama obsesión! Es que son muy majos todos. Desprenden positividad y están muy pendientes de sus fans. Eso me animó a hacerlo.

¿Alguna anécdota sobre esto que ha sucedido?

Me ha llegado una canción de un artista muy famoso que tengo en exclusiva. Estamos hablando sobre la posibilidad de hacer un videoclip. ¡Más sorpresas pronto!

Eres realizador de videoclips, ¿cuál es del que te sientes más orgulloso?

Para mí el más especial hasta ahora es el de Magnolia para Rufus T. Firefly. Su música es increíble y creo que es el que ha salido más redondo. Además, me trajo muchas alegrías cuando fue seleccionado en varios festivales por Europa y Estados Unidos.

También eres músico, ¿cuáles son tus aspiraciones en este sentido?

Ahora mismo la música forma parte de mi vida a través de los videoclips. Sigue conviviendo conmigo, aunque no la componga. Mi aspiración máxima en ese sentido es colaborar en videoclips con Rosalía o C. Tangana. Soy super fan de los dos y me parecen unos cracks.

