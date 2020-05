Así es como te pueden estafar en tus compras por Internet

Estar tanto tiempo encerrados en casa sin poder pisar centros comerciales ni tiendas ha llevado a que, más de uno, se conozca de memoria las páginas web de sus marcas favoritas.

Aunque la mayoría de la gente joven ya estaba acostumbrada a comprar online, muchos otros no estaban habituados. Por lo que este confinamiento ha sido un curso avanzado de como navegar y realizar pagos en Internet de forma segura y fiable.

Una corriente que va a continuar extendiéndose con las medidas que el Gobierno ha tomado para evitar las aglomeraciones en las tiendas. Estas normas van desde reducir el número máximo de personas por establecimiento, hasta prohibir las rebajas en las tiendas físicas.

Por eso, desde Anda Ya os queremos dar algunos consejos para realizar compras seguras en Internet. Lo primero de todo es que siempre te asegures que estés en la página oficial. Revisa que la web no sea una falsificación, por suerte, el propio navegador de Internet suele avisar.

Un segundo consejo es que no descargues documentos adjuntos ni cliques en enlaces sospechosos, las marcas de moda no suelen tener esas opciones en sus páginas. Por último, revisa la ortografía, los errores gramaticales u ortográficos así como las incoherencias suele mostrar que no estás en la página que piensas.

Una vez estés seguro de que es una página segura, es el momento de comprar. Y como a veces se nos va la mano, hoy os hemos preguntado, ¿qué es lo más absurdo, inútil o disparatado que os habéis comprado por Internet? Y atentos a lo que nos habéis enviado…

Zoya de La Manga nos ha contado que su marido es fanático de las compras online. Tiene cosas pequeñas todavía envueltas, pero es que además ha llegado a comprar un helicóptero que no sabe cómo funciona, mide casi un metro y es casi imposible hacerlo volar. Aunque si esto os parece loco, su querido marido ha ido un paso más allá y también ha comprado un piano que no sabe ni tocar,

Aunque otra de nuestras historias favoritas es la de María, la pobre se compró por 150 euros un realzador de pechos y lo llevaba todo el día. El problema es que era tan malo que para disimular y que no fuera tan evidente que la habían estafado se ponía doble sujetador y hasta calcetines.

Si quieres enteras de todas las historias que nos han contado nuestros andayeros, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

