Epic Games regala Grand Theft Auto 5

Desde ayer y hasta el 21 de Mayo, la plataforma Epic Games ha puesto ‘Grand Theft auto V’ gratis en su catálogo.

¡Mucho ojo con las ofertas de Epic Games! Porque no vuelven... y luego da mucha rabia ver los videojuegos de nuevo a 20 y 30 euros tras no haber llegado a tiempo a la descarga gratuita. Me ha pasado antes.

Grand Theft Auto 5 (que aunque cueste creerlo es de 2013 -¡ay, como pasa el tiempo, Mamá!) ha vendido ya más de 120 millones de copias y ha superado los 6.000 millones de dólares de recaudación (Sí, SEIS MIL, lo hemos puesto bien).

Para tratarse de un juego que ha costado 265 millones de dólares no parece haber llegado a mal puerto.

Ahora, con 30 millones de copias colocadas de Red Dead Redemption 2, y con la nueva generación a la vuelta de la esquina (para la que Rockstar estará preparando material, seguro), la compañía ha visto claro que Grand Theft Auto 5 podía convertirse en un regalo para llegar a todos aquellos a los que no haya llegado todavía.

Sólo tienes que descargar ‘Epic Games’ a tu PC, crear una cuenta (si no la tienes ya) y ‘comprar’ Grand Theft Auto 5. Ayer la descarga experimentó problemas por la alta demanda, pero bueno… tienes hasta el 21 de Mayo para cerrar el trato.