The Weeknd resiste en el Nº1 y suma su tercera semana como líder

No ha habido cambio esta semana en lo alto de la lista de LOS40: Bliding lights, de The Weeknd, se mantiene en el primer puesto, con lo que acumula ya tres semanas en lo alto, si bien no consecutivas. Solo tres canciones lo han logrado este 2020 —las otras dos han sido Tabú, de Pablo Alborán y Ava Max, y Tusa, de Karol G y Nicki Minaj—, y esta es la primera que viene a cargo de un artista en solitario, está cantada íntegramente en inglés…, no empieza por "t" y tiene más de una palabra en su título.

Abel Tesfaye es uno de los músicos del momento, como prueba también que hace solo unos días se haya estrenado el capítulo de la serie American dad en el que aparece (en forma de dibujo animado, eso sí), y en el que canta un nuevo tema, I’m a virgin. Mientras tanto, el vídeo de Blinding lights sigue acumulando visualizaciones en YouTube y ya son alrededor de 130 millones. After hours le ha consolidado como una de las mayores estrellas de la actualidad: el álbum ha sido número uno en Estados Unidos y Reino Unido (en medio mundo, en realidad), y número tres de ventas en España.

El sonido ochentero y la incontestable calidad de esta canción siguen cautivando a los oyentes de LOS40, que han hecho a The Weeknd líder una vez más. ¡Enhorabuena!

