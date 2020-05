Julie Bergan: “Eurovisió és un capítol ja tancat a la meva carrera però m'encanta veure-ho”

Julie Bergan és l'artista noruega amb més projecció internacional del país i ho està aconseguint treballant a un ritme molt alt. Cada mes tenim una nova cançó seva, del que portem d'any ja s'han publicat tres i en venen com quatre més, en total aquest 2020 publicarà unes deu cançons noves. El mercat musical és exigent i ho sap però ni una pandèmia global ha fet que s'aturi. Aquests dies com molta gent està treballant des de casa i ELS40 hem parlat amb ella.

El confinament global que estem patint tots ha fet capgirar els seus plans internacionals. Normalment la seva agenda està carregada de projectes a llarga distància amb viatges, actuacions, promocions del disc fins a final d'any però ara per ara és impossible predir el que farà. La Julie Bergan ens explica en aquesta entrevista per ELS40 que el calendari de publicació de noves cançons segueix viu i el volen seguir tal com estava marcat tot i aquesta aturada global que estem patint.

Ver esta publicación en Instagram 💚 Una publicación compartida de JULIE BERGAN (@juliebergan) el 29 Abr, 2020 a las 10:38 PDT

La cantant explica com va ser la gravació del videoclip Kiss Somebody que només va necessitar una hora d'assaig per aconseguir el ball definitiu. Les coreografies són un altre punt fort del seu talent i ella les practica des de ben petita, va anar a un institut de dansa i ha invertit moltes hores al ball. Els divuit anys es va presentar a un concurs televisiu per representar al seu país a Eurovisió però es va quedar a les portes d'anar-hi i en preguntar per aquest festival té clar que és un capítol tancat a la seva carrera però que li encanta gaudir del festival.

La princesa del pop noruec recorda com va ser passar per Barcelona i Madrid obrint els concerts de la gira Purpose World Tour de Justin Bieber o també treballar a la gira de Dua Lipa. Ens comenta com el tipus de públic de la cantant de Physical connecta molt bé amb les seves cançons, ja que l'estil podria ser semblant. La Julie Bergan explica les ganes que té de tornar a la ciutat comtal per actuar-hi i sap que aquests dies de confinament alguna de les seves cançons han sonat pels balcons.

Preguntes ràpides amb Julie Bergan

Malamente és una de les seves cançons favorites i veure en concert a la Rosalía seria un dels seus somnis. També preguntem pel primer disc que es va comprar i sense dubtar-ho ens diu que va ser Laundry Service de la Shakira. El qüestionari de preguntes ràpides ens descobreix la seva sèrie favorita o els documentals que inspiren la seva carrera.

