Laura Pausini: 27 años de éxito

Laura Pausini es una eminencia de la balada, del pop rock, del pop y de todo estilo musical que se haya atrevido a tocar. Sus canciones han viajado por todo el planeta, convirtiendo sus ritmos en bandas sonoras de múltiples generaciones. Pero en la vida de Laura hay una fecha que nunca pasará desapercibida, tanto para ella como para sus millones de seguidores: el 16 de mayo.

La italiana cumple 46 años, y lo hace con dos décadas y media de trayectoria musical que la ha consolidado como una verdadera leyenda. Pero, ¿realmente recuerdas cuál fue el origen de nuestra protagonista? En este día tan especial, nos montamos en la máquina del tiempo para recordar el inicio de nuestra protagonista en su andadura por la industria musical.

Para ello hemos de retroceder hasta el año 1993. Alejandro Sanz publicaba su segundo álbum de estudio Si Tú Me Miras y otros artistas como Bee Gees, ABBA y Eros Ramazzoti nos dejaban descubrir sus nuevos éxitos. En este año en el que Keep The Faith de Bon Jovi y I Will Always Love You de Whitney Houston, entre otros, llegaban al Número 1, nuestra protagonista decidió atreverse y dar el salto.

Lo dio publicando su primer sencillo La Solitudine, que presentó en el festival de Sanremo en febrero de este mismo año. Lo que ella quizás desconocía es que acabaría convirtiéndose en todo un himno de la cultura de la música italiana y, en general, de la industria de la música. Tanto es así que acabó llevándose la victoria en dicho festival.

Teniendo en cuenta la acogida que tuvo en su país, Laura decidió dar el salto al resto de Europa. Su paso no fue en vano, pues alcanzó el Top 5 de las listas de algunos de estos países. Claro que España siempre ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de nuestra protagonista. Tanto es así que decidió darle vida a la versión en español de este tema. La Soledad llegó para conquistarnos a todos.

La Solitudine después formó parte de su primer álbum de estudio Laura Pausini, que marcó el inicio de décadas de éxitos y reconocimiento a nivel internacional. Laura creó, inspiró y consolidó su nombre entre los mayores referentes de la historia de la música. Hoy la cantante cumple 46 años y lo celebra con la sonrisa que lleva regalándonos desde que se presentó al mundo con apenas 19 años.

¡Feliz cumpleaños, Laura!

