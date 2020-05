Fuel Fandango seleccionan sus 7 temas para la semana

Volverán a retomar los tremendos directos para seguir presentando, en cuanto sea posible, de su cuarto (y exitoso) disco, ORIGEN, que tuvo su puesta de largo con el videoclip Despertaré, con seis conciertos pre-estado de alarma (sol-out y presentación en el Villa Rosa incluída), y logró ser número uno en ventas en España. El suyo se remonta al 2008 en Córdoba, donde se fraguó el comienzo de un dúo con una identidad inconfundible, que celebró sus diez años por todo lo alto con una gira inolvidable el pasado verano.

Para paliar la espera, antes de que vuelva a comenzar la parranda, han publicado en plataformas el Mixtape que ha hecho Ale de once remezclas exclusivas que sólo habían podido escucharse en sus dj sets y en la edición especial de su último trabajo, ORIGEN, que ha contado con colaboraciones de lujo como la de Vicente Amigo en el tema Estamos solos, y donde, además de flamenco y potencia electrónica, hay un acercamiento a los ritmos africanos. Una vez más demuestran que no sólo están bien avenidos combinando estilos, y de lunes a jueves eligió Ale Acosta y Nita de viernes a domingo. Atentos a este huracán de temazos.

LAS RECOMENDACIONES DE FUEL FANDANGO

LUNES - Breakfast, de Aaron Taylor. Ale: "Desayuno y a comerse la semana, ¡buena onda de tema para arrancar!"

MARTES - Koffee, de Rapture. Ale: "Temazo bueno para cualquier momento"

MIÉRCOLES - The Suburbs, de Arcade Fire. Ale: "Clásico que no puede faltar"

JUEVES - Hold On, de Little Dragon. Ale: "Para ir arrancando el juernes..."

VIERNES - Que se sepa, de Roberto Roena. Nita: "Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Me encanta esta canción, es banda sonora de mi vida"

SÁBADO - The Blues (It Began in Africa), de Romare. Nita: "Esto es un temazo de electrónica con raíces africanas que me flipa, tiene una energía increíble y es súper elegante. ¡Perfecto para una noche de sábado!"

DOMINGO - The Mighty, de Ashley Henry. Nita: "Para el domingo os propongo una canción que para mí es como un viaje. Tiene una onda brutal y mucho groove, para escuchar un lindo día de domingo y disfrutarlo a tope"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

In my life, de Mojo Project. Mojo Project, anterior proyecto de Ale Acosta, nos brindaron temazos como éste donde convivían jazz, funk, soul, flamenco y sonidos brasileños o africanos. Taste the mojo! (Y de paso, podéis escuchar también alguna de sus remezclas para artistas que van desde ElBicho, Delinquentes, Chambao o Amparanoia, entre otros).

Caravel, de Baiuca y Nita. Galicia y Andalucía se fusionan en esta colaboración de Nita (no olvidéis rescatar su tema para la banda sonora de la peli de Paco León, Kiki, como recomendación extra), donde la letra es un poema de Rosalía de Castro, los versos de A Mi Madre.

Un día punk, de Juana Molina. Toda una declaración de intenciones y vocación de himno personal este tema de Juana Molina, adaptando a un rollo más punk su anterior single Un Día, ante el que también claudicamos. Muy recomendado su disco Forfun.

You & Me, de Disclosure (Flume Remix). Si aún no conocíais este TEMAZO, una vez escuchado, no queréis que deje que sonar. Y es que Disclosure, aparte de discos redondos, como este Settle, también son los responsables de grandes remixes para artistas como Pharrell Williams o Jay-Z.

L.E.S ARTISTES, de Santigold. Una gran canción de la fascinante Santigold, que habla sobre sacrificios, con un gran videoclip inspirado en una escena de la película The Holy Mountain.

El Desierto, de Lhasa de Sela. La Llorona, de Lhasa de Sela es un disco al que hay que volver de vez en cuando. Todo un ritual de desamor (“He venido al desierto pa´ irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor”)

Compartir, de Carla Morrison. Carla Morrison quisiera compartir toda su vida contigo, y, de momento, compartimos esta canción de la mexicana. Si os la dedican, podéis responder con otro de sus temas, Te Regalo, para quedar igual de bien.

