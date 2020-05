Emotivas palabras de Alejandro Sanz en el 25 aniversario de la muerte de Lola Flores

El 16 de mayo de 1995 Lola Flores perdía su guerra contra el cáncer después de haber ganado muchas batallas desde que le fue diagnosticado en 1972. Ese día se iba una grande de España que, 25 años después, sigue despertando muchos sentimientos.

“Hay gente que colecciona frases en verano, para gastarlas en invierno. Y hay gente que vive en un verano permanente de palabras para abastecernos de ellas. Lola era así. A Lola las frases se le caían de los bolsillos del alma. Alrededor de Lola siempre revoloteaban alegres y geniales las palabras, la oratoria, el ingenio ingenuo y genuino. Las frases y las sentencias se desprendían de ella como el aroma se desprende de la flor, con la naturalidad del que no fuerza lo que es tan grande que no se puede controlar... la genialidad, el talento”, escribía en redes un Alejandro Sanz entregado al recuerdo de una persona a la que quería y admiraba.

El madrileño no ha podido evitar recordar en este aniversario a La Faraona y lo ha hecho reivindicando su capacidad de expresar: “Ella provocaba el verbo, estimulaba la gambeta, el regate palabril. El doble sentido, siempre espontáneo y recién nacido, se hacía ley en la boca de Lola y su locura se cargaba de verdad innegable, absoluta y te explotaba en la cara... salpicándote de luciérnagas, alguna que otra oscuridad, algún que otro maquillaje... y es que hay gente a la que le persigue la belleza”.

También ha querido destacar su papel de matriarca que nos dejó frases inolvidables que forman ya de la cultura pop: “’Si me queréis, irse’ podría ser el grito de guerra del anfitrión que recibe durante el verano la esperada visita de su interminable familia, ¡qué buen recurso nos dejó Lola!, y es que después de una semana organizando multitudinarias comidas y cenas, repartiendo habitaciones y bregando con los niños, al final, el brindis de la última cena que se suponía emotivo, se convierte en el mismo grito desesperado, en una súplica profunda y punzante, desgarrada... entregada, y de este modo, reuniendo el valor necesario alzo mi copa y de mi boca sólo sale una frase: ‘Si me queréis, irse’, mientras algún familiar (no daré nombres) sin darse por aludido, responde a viva voz ‘Eso, eso, yes we can’”.

Claro que las mismas frases no tienen siempre el mismo significado: “Este si me queréis irse es muy distinto al otro; éste significa no me olvidéis; éste significa no os vayáis; éste significa os extrañé; éste significa, os espero el verano que viene, por eso aprovechen el verano, usen sus redes para cazar frases y clávenlas con alfileres sobre cartulinas negras para cuando llegue el invierno las saquen de paseo y se refugien en ellas. Señora Lola Flores, señora: cuánto verano llevabas dentro”.

Más recuerdos

La familia de Lola Flores, no ha querido dejar de compartir unas palabras en este aniversario. Rosario compartía varios momentos suyos con su madre: “Mamá de mi vida. Cuánto tiempo sin ti. Mañana hace 25 años. Y parece q fue ayer. Tus besos tu piel tu sabor. Se q eres mi ángel q me mira y me cuida desde el cielo. Siempre conmigo”.

Su hermana Lolita, también ha estado presente en un día tan emotivo para la familia: “Jerez te hace un homenaje , y para mí un honor , saber que sigues viva en la mente de la gente y en sus corazones , Instagram está lleno de tus fotos tus palabras , Facebook, todas las televisiones, los periódicos, eres grande madre sigues siendo grande , desde aquí, mi agradecimiento a todos a todas , orgullosa de ser tú hija y tú alumna , me enseñaste a vivir, a querer y ser generosa, a ser trabajadora incansable y a mirar por los que quiero , aunque a veces como a ti me falten las fuerzas, caigo, lloro y me levanto como tú, sonrío y pienso en positivo lo bueno está por llegar, gracias madre , mamá gracias.

Otro que ha querido recordar este fin de semana a Lola Flores ha sido Paco León. Él ha recurrido a su laureada serie, Arde Madrid. “25 años sin Lola. Esta foto representa esa recreación que hicimos en @arde.madrid de uno de los momentos más felices de su vida, el bautizo de su hijo Antonio, donde asistieron, entre otros invitados, Ava Gardner”.

