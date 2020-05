Angy explica por qué no sale a pasear aunque ya esté permitido

España ya ha iniciado la desescalada y aunque en Madrid no se haya logrado pasar de la fase 0, lo cierto es que sus habitantes ya pueden disfrutar de sus paseos diarios como el resto del país. Con un horario por franjas para que cada uno se amolde según sus circunstancias, ya no tiene por qué quedarse totalmente encerrado nadie.

Claro que una cosa es lo que está permitido, y otra lo que la gente decida hacer. Angy es una de las que, de momento, ha decido prescindir de esos paseos diarios. “Me vais a perdonar, pero en casa no estoy tan mal. Me siento tranquila... (a ratos inquieta y he tenido días malos, como todxs) pero generalmente, bien”, empezaba explicando sobre su decisión.

Lo ha dejado bastante claro, “no he salido a pasear , ni a correr. Prefiero esperar. Para pasear digo. No soy yo muy runner... vamos, que me da peresa. Que salga la gente que de verdad lo necesita. Va a costar la vuelta a la `normalidad’, si es que la va a haber. Ánimo 💓”, terminaba explicando.

Y claro, ella tiene con quién entretenerse en casa: “Noel y Elvis dándome siempre VIDA ❤️✨ @jaime11garcia me cocina , yo desayuno tortitas healthyyyy todos los días, así que, bien. @laredoutees 🏠”, añadía como posdata.

Eso sí, no sale para pasear, pero sí a hacer las compras de supervivencia, que de esas no se libra nadie. Y lo hace, parapetada con su mascarilla. “Que fuerte esto que estamos viviendo.🔬😷 Muchos porqués...”, escribía junto a una foto en la que podemos verla lista para salir.

Está claro que esa ‘nueva normalidad’ va a cambiar muchos de nuestros hábitos y a algunos les va a costar acostumbrarse.

