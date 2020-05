Telecinco se vuelve ‘internationally’ con Got Talent: lo mejor del mundo

Got Talent regresa a Telecinco, aunque no de la manera que algunos esperan. La cadena ha anunciado que próximamente estrenará en prime time Got Talent: lo mejor del mundo, un programa especial presentado por Santi Millán que repasará algunas de las actuaciones más espectaculares de la historia de este formato de éxito internacional.

Estos serán algunos de los protagonistas de esta emisión especial que prepara Telecinco: "La artista The Sacred Riana, ganadora de Asia’s Got Talent y semifinalista de America’s Got Talent, que ostenta el récord de protagonizar el vídeo más visto de la historia de Facebook con casi 700 millones de visualizaciones; Tape Face, clown y finalista de America’s Got Talent, que acumula más de 200 millones de reproducciones en redes y que gracias al programa tuvo su propio espectáculo en Las Vegas; y los británicos Jack y Jim, padre e hijo cuya música ha sido reconocida con uno de los preciados Pases de Oro del mismísimo Simon Cowell, serán algunas de las impresionantes actuaciones que podrán verse en este nuevo programa, adaptación de Het Beste Van Got Talent Worldwide, que se emite con gran éxito en Países Bajos desde 2012".

De esta manera, Telecinco se asegura un nuevo contenido para el horario de máxima audiencia, mientras pone en marcha otras producciones que habían tenido que parar por el coronavirus.

Got Talent España es uno de los talents más exitosos de nuestra televisión. La quinta temporada concluyó el pasado mes de diciembre en Telecinco como uno de los espacios más vistos de 2019, con el mejor share en la historia del formato en nuestro país y como la edición más vista de los últimos tres años, con una media del 20,6% de share y 2. 290.000 espectadores.