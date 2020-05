‘Supervivientes’: los kilos que ha perdido Ivana Icardi y la reacción de Gianmarco

Ivana Icardi fue la expulsada de la pasada semana y, como siempre ocurre en 'Supervivientes', el domingo le permitieron verse en el espejo, tras 13 semanas sin hacerlo.

La ex concursante alucinó cuando vio su nueva figura: "¡Estoy flipando! No soy yo, esto no soy yo. Soy un chupa chups, solo cabeza. No tengo ni culo, lo tengo en el tobillo. ¡Madre mía, he adelgazado un montón!".

En concreto, Jordi González le informó: "Has perdido 13 kilos y 700 gramos".

Algo que la dejó aún más sorprendida y añadió: "Mi marca registrada eran los flotadores y el culo gordo y ahora nada. ¡Qué fuerte!".

Y es que, aunque a Ivana costó verle el cambio físico, las últimas semanas sí que se notaba el adelgazamiento. Lo analizamos en el vídeo sobre el antes y después de todos los concursantes.

Gianmarco: "La falsedad y la hipocresía se pagan"

Lo que Ivana no sabe es que cuando la audiencia decidió que fuera la nueva eliminada de la edición, Gianmarco Onestini también expresó su opinión sobre ello.

Cabe recordar que ella saltó a la fama en nuestro país por asegurar que el italiano le había engañado en un reality, haciendole creer que quería algo con ella y no fue cierto.

Por lo que, al ver que se marchaba del concurso, Gianmarco tuiteó lo siguiente:

Ha llegado hasta aquí mintiendo e intentando engañar a todos pero

La falsedad y la Hipocresía se pagan .

Ahora vuelves a casa 🏠.

Ciao Bella 👋🏼 #SVGala13 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) May 14, 2020

Unas duras palabras que muchos tuiteros atacaron diciéndole que él había hecho lo mismo con Adara.