Una de les bandes que més trobem a faltar al panorama català són sens dubte Els Catarres. El grup es troba en una aturada temporal després de tancar una gira que els va portar per tots els punts de la geografia catalana, passant per escenaris tan importants com l'escenari de ELS40 a les Festes de La Mercè, que el 23 de setembre del 2019 va reunir a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona a 100.000 persones, en un concert multitudinari amb Els Catarres, Doctor Prats, Buhos, Nil Moliner, Porto Bello i la Chloe Philips.

La gira la van tancar el 29 de novembre en un Sant Jordi Club de Barcelona ple de gom a gom, en un concert simfònic que tancava l'etapa del seu disc 'Tots els meus principis'.

En aquesta època de confinament, hem rebut una sorpresa de part de l'Èric Vergés, cantant i guitarra de Els Catarres. A través del seu compte de Instagram ha penjat una versió de 'L'art de viure', cançó que trobem precisament al disc 'Tots els meus principis'. És una versió acústica amb la peculiaritat que l'Èric hi apareix repetides vegades interpretant diferents instruments i veus. Al vídeo també hi trobem la col·laboració de la Txell Garriga, fent alguns cors de la cançó.

La versió és una celebració per l'inici de la desescalada i que poc a poc comencem a desconfinar-nos. L'Èric també ens deixa una reflexió: "Espero que aquests mesos ens hagin ensenyat a tots plegats a apreciar i estimar les persones que tenim a prop una mica més".

No sabem si aquest confinament ha ajudat als membres de Els Catarres a preparar cançons de cara un nou àlbum, però està clar que la creativitat no l'han perduda i que regals com aquests ens fan passar una mica millor els moments actuals que estem vivint.

