Roi Méndez y Sinsinati unen fuerzas en ‘Aviones de papel’

“Siempre he sido un “Galaxy defender” no lo oculto, y @belybasarte también(que no os engañe). El otro día le escribí para preguntarle algo sobre esta canción de @mcflymusic por alguna razón que no recuerdo y así acabo la cosa 😂 Esperamos que os guste!! En realidad me único objetivo en la vida es que lo vea Danny Jones y comente algo como : Oh Mamma!!”. Con estas palabras Roi Méndez nos presentaba la cover que había hecho con su amiga de un tema de esta boy band.

Sin embargo, McFly no era la banda que tenía en mente para hacer una colaboración. Para eso contaba con Backstreet Boys. El gallego compartió un vídeo en el que aseguraba que tenía “una noticia que tengo muchísimas ganas de dar. Llevo más de un año sin sacar música, es muchísimo tiempo”.

Pero esa sequía ha llegado a su fin y su nuevo tema llega acompañado por una campaña de lanzamiento con mucho sentido del humor, en su línea. En el mismo vídeo en el que nos aseguraba que este 22 de mayo hay nuevo material, aseguraba que se trataba de “una colaboración delicatesen que vais a flipar, no os lo vais a creer, es un espectáculo”.

Y aunque dejaba claro que no iba a ser con Backstreet Boys porque el proyecto se había caído con ellos, aseguraba que alguien habría. La solución pasaba por llamar a Warner para pedir el catálogo de artistas y poder elegir uno. Lo hizo, y resultó que ese capo de la discográfica no era otro que Jorge Cremades que no pudo evitar contar algún chiste sin gracia sobre la boy band.

Eso sí, él tenía la clave de esa colaboración, un grupo que últimamente está haciendo mucho ruido: Sinsinati. “Creo que os va a encantar mucho❤️ La portada la han hecho los colegas de @wetlaundry.me. Seguiremos informando, porque lo que viene esta semana...tela”, escribía el gallego junto a la portada del single que ya sabemos que se llama Aviones de papel.

“Vamos vamos vamoss que despegamos🔥”, aseguraba el grupo.

