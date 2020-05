Carlos Right anuncia el lanzamiento de ‘Prisionero’ con una breve historia

Si eres un verdadero fan de Carlos Right y llevas semanas volviéndote locx por saber como suena su próximo single, tu lunes no puede empezar mejor, porque Prisionero, ya tiene fecha de estreno. Y como la originalidad no brilla por su ausencia en la vida del artista, ha querido grabar un corto para anunciar cuándo será el gran día.

"Parte 1: El Yogur chivato. #PRISIONERO💘 (Al final del vídeo tenéis la fecha del próximo SINGLE, más tarde cuelgo otro atentxs!)", publicaba en Instagram. Un video en el que vemos a Carlos levantándose de la cama, lavarse los dientes y abrir la nevera para comerse un yogur que caduca, casualmente, el día que sale la canción. ¿Cuándo? El próximo viernes, 29 de mayo, a las 00:00 horas.

Además, todo apunta a que tiene muchas más cosas prepradas para el lanzamiento de Prisionero, pues ha creado un Instagram exclusivo y privado para este nuevo single: @prisioneroright. ¿Tienes ganas de escucharlo? Solo queda una semana y media.

