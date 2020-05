¿Dónde se puede ver el concierto de Taylor Swift ‘City of Lover’?

A causa del coronavirus, Taylor Swift se vio obligada a suspender el Lover Fest, un tour mundial con el que la estrella del pop tenía previsto visitar los festivales más importantes del mundo para interpretar los temas de su séptimo trabajo discográfico.

Por el momento, sus incondicionales tendrán que esperar a ver cómo avanza la crisis sanitaria para ver si la cantante de You Need to Calm Down puede retomar esta gira de conciertos. Mientras tanto, tendrán la oportunidad de vivir otro tipo de experiencia gracias a City of Lover.

Este domingo, tras la final de American Idol, la cadena estadounidense ABC emitió Taylor Swift City of Lover Concert, un concierto especial que fue grabado el pasado mes de septiembre en el Teatro L’Olympia de París (Francia). En esta emisión, además de escuchar en directo las canciones de Lover, los espectadores pudieron ver a la artista detrás de las cámaras del que va a ser su único concierto este año.

"Mientras todos estamos en casa, Taylor Swift y su familia de fanáticos podrán pasar un momento juntos y experimentar una actuación íntima y nunca antes vista", dijo Eric Avram, uno de los mandamases de ABC, sobre la producción.

A partir de este lunes 18 de mayo, cualquier abonado a Disney+ también podrá disfrutar del concierto City of Lover. Y es que la plataforma de streaming ya ha incluído en su catálogo este concierto especial hecho por y para los seguidores de Taylor Swift.