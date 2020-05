Cali y El Dandee: “Creamos música para poner banda sonora a la vida de las personas”

Cali y El Dandee llevan más de una década haciéndonos bailar con sus temas. Los colombianos, que nos han hecho cantar hasta quedarnos afónicos gracias a canciones como Yo te esperaré, La playa o la reciente +, acaban de lanzar su segundo álbum de estudio: Colegio.

Colegio llega ocho años después de su primer disco, 3.A.M, con colaboraciones junto a Yatra, Reik, Piso 21 o Rauw Alejandro. Eso sí, aunque durante este tiempo no hayan lanzado disco, los colombianos no han parado de sacar singles y feauturings con algunos de los artistas más solicitados del momento.

CALI Y EL DANDEE nos dan las claves de ‘COLEGIO’ en un encuentro especial de LOS40

Para darnos las claves de este nuevo disco, los hermanos Alejandro y Mauricio se han conectado con nuestro querido Tony Aguilar en un encuentro muy especial de En Casa Con LOS40.

Se encuentras en Los Ángeles y, a pesar de las circunstancias, los chicos están felices por el lanzamiento. “Sentimos como si Colegio fuese el primer álbum. Es la primera vez que nos sentamos a hacer un álbum con un solo concepto y con unidad”, nos asegura Mauricio (El Dandee). “Colegio es una oda a las primeras veces: a tu primer beso, a la primera lágrima o a la primera vez que te rompieron el corazón”, continúa diciendo.

“El álbum llega en un momento en el que todos estamos en casa, recordando cosas del pasado. Por eso quisimos sacarlo”, ha dicho Alejandro (Cali). Ambos hermanos se encuentran bien durante este confinamiento, dando gracias porque haya sido ahora cuando nos ha tocado estar en casa y no hace quince años cuando la tecnología no estaba tan avanzada: “Imagina que nos toca pasar esto hace unos años, sin Netflix y con un internet que no nos deje vernos por videollamadas”, ha dicho Mauricio.

¿Cómo ha sido volver a trabajar junto a Sebastián Yatra?

“Tenemos que estar super agradecidos por el momento que nos ha tocado con nuestra familia y amigos. Ahora valoraremos más las cosas normales y simples.”, ha dicho Alejandro. De hecho, su hermano reconoce que ahora que han tenido que grabarse ellos mismos el videoclip, valoran mucho más todo el proceso: “Lo grabamos nosotros con el teléfono y menos mal. El director estaba desde el teléfono y Yatra desde Medellín. Fue una locura, pero el resultado es mucho más real y menos producido”. Se refiere al vídeo que acompaña la canción Locura, la colaboración que han lanzado junto a Yatra.

“Ha sido increíble, Locura nos trae muchos recuerdos de Por fin te encontré, cuando grabamos en España”, dice Alejandro.

¿Cómo eran Cali y el Dandee en la época del colegio?

Los chicos han reconocido que eran los únicos que cantaban del colegio. Alejandro reconoce incluso que eso era lo que le salvaba de que le regañasen, ya que tenía que actuar en todos los eventos.

“Creo que fue el momento en el que conectamos con la música”, reconoce el cantante. Su hermano ha continuado explicando que al ser la primera vez que uno se enamora, es normal que sea también tenga el primer contacto con la música: “Le sumas como quinientas mil veces más importancia a los sentimientos de las canciones que escuchas. Por eso nos encanta que haya gente que nos diga que canciones como Yo te esperaré sea la canción de su colegio. Toda la música que creamos es para que sea la banda sonora de la vida de las personas”.

¿Y ellos qué escuchaban cuando eran estudiantes? Mientras que Mauricio era más de No es lo mismo de Alejandro Sanz, Alejandro era más de Green Day. Los colombianos también reconocen que escuchaban Shakira, Carlos Vives, Maná y Eminem. “En el colegio llegó el reguetón por primera vez y nos cambió la vida. La primera vez que escuché un tema de este género fue Baila Morena”, asegura Mauricio. “Fue un momento brutal para Cali y el Dandee en aquel momento porque descubrimos que podíamos hacer música desde casa con el ordenador. Intentábamos imitar a Wisin y Yandel pero nosotros escuchábamos baladas, así que encontramos nuestro propio sonido”, continúa diciendo.

Hace unas semanas, Cali y El Dandee volvieron a conquistar la lista de LOS40 junto a Aitana gracias al tema +. “Es una de las canciones favoritas de nuestra carrera”, asegura Alejandro. “Hemos seguido todo lo que le ha pasado a la canción desde que salió”, dice Mauricio.

Aunque en Colegio no haya ninguna colaboración con nombre español, los chicos aseguran que están trabajando en producciones con artistas de nuestro país: “Acabamos de lanzar tema con Aitana hace poco y estamos en el estudio haciendo bastantes producciones para artistas españoles. Nos inspiramos muchísimo en la música española y bebemos de ella”.

Sin lugar a duda, Cali y el Dandee lleva años haciéndonos bailar y cantar con sus canciones. Ahora, los colombianos nos transportan a aquella época del colegio y, sobre todo, a los sentimientos que afloraron en sus aulas.