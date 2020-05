‘La Resistencia’: El tonteo de Ana Milán y David Broncano con ‘comida de huevos’ incluida

Dos paseos y tres compras. Eso es lo único que ha salido Ana Milán a la calle en los últimos meses. Hasta ahora que ha dejado su casa para acercarse a visitar a David Broncano a La Resistencia. Y parece que ha merecido la pena porque se lo ha pasado en grande.

Entre otras cosas, recordaron uno de los temas de Física o Química del que hablaron en la anterior visita. “El otro día escuché la canción y me vino el bajón por lo de ‘tu saliva en mi saliva’. Noooo, joder. ‘Tu saliva en mi saliva’ antes era romántico y ahora es terrorista. ¿Cómo que tu saliva en mi saliva? Cabrón, te mato. ‘Tu saliva en mi saliva’, me comes los huevos”, dijo Broncano.

Esta última frase revolucionó a la actriz que pidió al presentador que retirara esa ‘comida de huevos’. “Me parece feo que lo digas así, no te pega, porque eres más listo que eso, bueno, no sé si eres más listo, pero lo pareces”, argumentó.

Y entraron en un tira y afloja. “Una comida de huevos no se puede retirar”, aseguró él. Pero ella es mucha Ana y, después de mucho insistir, consiguió su objetivo. “Me como tu cara”, le devolvió ella cuando él cedió. “Te como el coño yo a ti”, le respondió él para picarla más.

Y ese tira y afloja de tonteo es el que mantuvieron durante gran parte de la entrevista en la que Ana habló de lo mucho que lo está petando en redes con sus directos. “Yo al principio dije, ‘¿yo cómo puedo colaborar en esta situación extrema, tan rara?’. Yo no sé coser mascarillas, si le coso la mascarilla a alguien se le cae la nariz y dije: Compañía’”, explicó sobre este proyecto.

Ha reconocido que empezaron siendo unos 2000 y ahora ya son una pandilla de 16.000. “Ellos preguntan, yo contesto, hablamos de lo divino y lo humano”, resumió. Al final, son charlas con gente que necesita compañía. “No sabes lo lista que es la gente y las buenas preguntas que hacen. Ya quisiera yo que muchas veces que me han entrevistado me hicieran preguntas así de interesantes”, aseguró.

Y claro, Broncano, quiso conocer alguna de esas preguntas tan interesantes: “Me han preguntado, ‘si no supieras la edad que tienes, ¿cuántos años pensarías que tienes?”. Y confesó que había dicho 36 cuando en realidad tiene 46.

