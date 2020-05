La actriz Carice Van Houten, quien interpretaba a la sacerdotisa roja Melisandre en Juego de Tronos, ha arremetido contra los fans de la serie por criticar tanto el final, y los ha considerado unos "desagradecidos" por echar pestes de una ficción en la que se invirtió tanto talento y esfuerzo.

"El hecho de que algunas personas estén tan decepcionadas es porque todo lo que había anteriormente era muy bueno. Así que siento que son un poco desagradecidos. Has pasado tantos buenos momentos y sí, te vas a sentir decepcionado, porque nunca es exactamente lo que esperas", dijo la actriz en una entrevista con Insider.

Ver esta publicación en Instagram Good times Una publicación compartida de Carice van Houten (@leavecaricealone) el 1 Abr, 2020 a las 8:01 PDT

"A veces la gente se lo toma todo a lo personal, pero no puedes tomártelo tan en serio. [...] A mí siempre me sorprende cómo la gente puede ponerse detrás del ordenador y escribir "muere p**a, muere". Me fascina la psique humana", dijo, con un tono evidentemente irónico.

"Eso va más allá del fenómeno fan: es extremismo. Y da miedo. Conociendo lo buenos que son los guionistas no se merecen ese trato. Creo que son lo suficientemente guays para lidiar con ello, pero aún así son seres humanos que tratan de hacer un buen producto", concluyó Van Houten, visiblemente molesta ante la avalancha de críticas que recibió el final.

Lo cierto es que el final de Juego de Tronos fue muy criticado por esa deriva autoritaria que tomó Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en los últimos capítulos de la serie. Todo lo que habíamos visto hasta entonces se desmoronó, y aquella brillante y justa Madre de Dragones se convirtió, de la noche a la mañana, en algo parecido a Adolf Hitler. Quizás Carice Van Houten no lleva razón, y realmente aquel final producido por HBO no era del todo lo que esperábamos ni merecíamos.

Otros finales de serie polémicos, como el de Los Soprano o el de Perdidos, no recibieron críticas tan duras a pesar de ser inesperados o, simplemente, diferentes a lo que la gente reclamaba. Pero el de Juego de Tronos registra en IMDb, la página por excelencia de votación de películas y capítulos, una de las notas más bajas de la historia de las series.

Es difícil justificar que se trate tan solo de que las cosas no salen como los fans esperan. Precisamente Breaking Bad tenía un final amargo y su último episodio, Felina, ostenta un 9,9 con 82.000 votos. El trono de hierro, último episodio de Juego de Tronos, a duras penas supera el 4,1 con 221.000 votos. No hay comparación posible.

