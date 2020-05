Descubre a Darkiel y su éxito ‘Me siento bien’

Darkiel es el actor y cantante puertorriqueño considerado como uno de los artistas emergentes de la nueva ola del género urbano. Continúa sumando logros con su último single Me Siento Bien feat. Shaggy y el productor Maffio. El videoclip oficial, dirigido por Ramón Cruz 'Ray Cuts' en Kingston (Jamaica), ya supera los 20 millones de visitas en YouTube.

En mitad de esta crisis global, esta canción se ha convertido en un himno a la positividad para los más entusiastas, alcanzando los puestos más altos en las radios urbanas y latinas de Latinoamérica y Estados Unidos.

"El día que @maffio me presentó la instrumental de #MeSientoBien realmente actué en base a lo que sentía. Llevaba algunos meses intentando sentirme bien con lo que hacía; sentirme que no estaba cantando algo por cantarlo o por que simplemente es lo que el público espera. Quería y quiero seguir haciendo música para el alma. Se que muchos de los que me siguen son muy jóvenes y aún están en una edad que les llama mucho la atención lo estético, lo llamativo, pero cuando se hace algo de corazón para impactar el alma entendemos que somos más fuertes en espíritu pues lo carnal se vuelve vano, se pudre, mientras que lo de adentro se preserva si es que así lo cuidamos. Así que mi gente cuide su vida y deje de someterse solo a placeres carnales. Busque La Paz y la pasión que nace dentro de cada uno. Una vida rica en espíritu es mejor que una con todos los lujos y comodidades del mundo", compartía el joven en su perfil de Instagram.

Darkiel confirmó una vez más su versatilidad como artista al protagonizar Nicky Jam: El Ganador, la serie de Netflix donde interpretaba a la estrella latina durante su juventud. Su sonido y estilo único ha hecho ganarse el favor de los fans y la atención de los medios durante estos últimos meses, allanando el camino para todo lo bueno que está por venir.

Además, este joven artista puertorriqueño suma 1.7M de oyentes mensuales en Spotify, y más de 3.7M de seguidores en Instagram, por lo que también se está labrando un perfil de lo más potente y se está posicionando como una nueva figura de lo urbano que dará muchísimo que hablar. ¡No le pierdas la pista!

