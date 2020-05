Parece que Joaquín Phoenix y Rooney Mara están esperando a su primer hijo

Si tiramos de recuerdos de la última edición de los Óscar, una de las parejas que brilló con más fuerza fue la compuesta por Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Aparecieron agarrados de la mano y oficializaban así su relación en una alfombra roja. Esa gala nos dejaba imágenes cargadas de gran naturalidad como la que les mostraba sentados en unas escaleras comiendo una hamburguesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tercer Cine (@tercercine) el 18 May, 2020 a las 2:59 PDT

Pues bien, parece que ahora la pareja podría estar esperando la llegada de su primer hijo juntos. Ambos están recluidos en su casa de Los Ángeles, no se les ha visto públicamente desde el pasado enero, aunque las últimas imágenes de ellos paseando por la calle, dejan ver a la actriz con abultada tripa y ropa holgada.

Una fuente, ha confirmado a Page Six que están embarazados, aunque ellos no se han pronunciado de manera oficial. Esa misma fuente asegura que la actriz podría estar ya de seis meses por lo que habría entrado en la recta final de su embarazo.

La pareja ha llevado su relación con la máxima discreción posible teniendo en cuenta la gran popularidad de ambos. Se conocieron en el rodaje de Her, la película de Spike Jonze que devolvió al actor a primera fila hollywoodense. Pero no fue hasta que volvieron a coincidir en el rodaje de María Magdalena cuando decidieron dar una oportunidad a su historia.

Los diez años que les separan no han supuesto ningún obstáculo y aunque él ha confesado en alguna ocasión que al principio creía que ella no le soportaba, finalmente se dio cuenta de que era una cuestión de timidez y no de química entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rooney Mara (@rooney.mara) el 18 May, 2020 a las 6:52 PDT

Empezaron a salir en 2018 y el pasado junio se comprometieron, aunque se desconocen los detalles de ese enlace que, probablemente, se haya visto trastocado por las circunstancias actuales.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!