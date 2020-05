Miguel Ángel comparte un momento íntimo de Jon Kortajarena para celebrar su cumpleaños

“Happy birthday to my dear friend @kortajarenajon. My brother from Bilbao. Felicidades teteeeee❗️❗️❗️”. Con estas palabras Miguel Ángel Silvestre felicitaba a su buen amigo Jon Kortajarena que este 19 de mayo ha cumplido 35 años. Siempre han hecho pública la buena relación que les une y de ahí que en un día como este pueda compartir un momento tan íntimo como el de lavarse los dientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 19 May, 2020 a las 1:09 PDT

Sí, han llegado a este punto de complicidad, como si fueran familia de verdad. “Te adoro mi rey!!! ❤️❤️❤️❤️”, le devolvía el modelo.

Kortajarena ha celebrado su aniversario rodeado por los suyos y no le ha faltado ni tarta de cumpleaños ni vela que soplar para pedir un deseo. “Ha sido un año duro. Parecía que llegaba el final y todas las velas se apagaban antes de que pudiera pedir mi deseo. Pero una, ha seguido ardiendo, y he podido pedir mi deseo. Ojalá la vida me lo cumpla… Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño”, compartía el vaso en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 19 May, 2020 a las 12:37 PDT

Y claro, dado el gran ‘relaciones públicas’ que es, no le han faltado multitud de mensajes de cariño.

Sara Carbonero: Muchísimas felicidades @kortajarenajon ! ♥️

Gala González: Feliz cumpleaños niño bonito ❣️🙏

Marta Etura: ZORIONAK PRECIOSO!!! Todo lo mejor! Y seguro que se cumple ❤️

Maribel Verdú: Felicidades 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

Belén Esteban: Felicidades guapo💋

Rosana: Tantos besos como años...en el centro del corazón!!!!!...Felicidades @kortajarenajon 🎉🎉🎉😘😘

Vicky Martín Berrocal: Felicidades bello♥️

Candela Peña: ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Mala Rodríguez: Felicidades!!!

Mónica Carrillo: ✨✨✨✨✨✨

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!