Manuel Carrasco anuncia las nuevas fechas de su gira La Cruz del Mapa 2021

La Cruz del Mapa vuelve a marcar el calendario. Manuel Carrasco ha anunciado las nuevas fechas para su gira, dejando atrás los conciertos que tenía planeados para este año. Un cambio que se suma a todos los artistas que tenían eventos durante los próximos meses y han tenido que posponerlo debido a la crisis del coronavirus.

El artista ya tiene nuevos directos para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Carrasco reanudará su tour en Bilbao el 7 de mayo, para viajar por Barcelona, Baeza, Elche, Granada, Málaga, Algeciras, Chiclana, Valladolid, Badajoz, Valencia, Sevilla y hará doble actuación en Madrid y Huelva. ¿Tienes ya tu entrada? Los tickets comprados para los conciertos de este año serán válidos, de manera automática, para las nuevas fechas.

Así, si no puedes asistir a la nueva fecha, puedes solicitar la devolución del importe en un plazo de 15 días, así como el propio cantante ha informado en sus redes sociales: "Aquí tenéis todas las reubicaciones de las ciudades que nos hemos visto obligados a cancelar. En cuanto a vuestras entradas, no tenéis que hacer nada, son válidas de forma automática para las nuevas fechas. Aquellos que desafortunadamente no podáis asistir podéis solicitar a partir de mañana y en un plazo de 15 días la devolución en el mismo punto de venta donde fueron adquiridas", contaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 4 May, 2020 a las 2:30 PDT

Manuel Carrasco terminó hace unos meses una larga gira de la que afirmó estar muy orgulloso y cumplir uno de sus sueños, por lo que no dudamos en que recibirá los próximos directos como siempre hace: con amor, pasión y mucha ilusión. De la misma manera que sus fans se muestran cuando Manuel se sube al escenario: "Os esperamos con más ganas en 2021", cconcluía el onubense.

Aún queda esperar un poco, pero lo importante es que Manuel Carrasco estará pisando fuerte en cada uno de lo escenarios que con tanta ansia le espera desde que puso a la venta las entradas.

