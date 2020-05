Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no hay un solo número uno de LOS40, en sus 54 años de historia, no haya sido una canción especial para mucha gente; todas nos traen recuerdos a oyentes de varias generaciones, de ahí que cada sábado en #Del40al1CocaCola nos dé por recordar éxitos del pasado que llegaron a lo más alto de la lista en una semana como esta. Y si nos remontarmos 25 años atrás, encontramos nada menos que a Bruce Springsteen con Secret garden. El rockero de New Jersey grabó esta canción para añadirla como tema inédito a un recopilatorio de Grandes éxitos, y ganó mucha notoriedad cuando se incluyó en la banda sonora de Jerry McGuire, lo que la situó en el top 20 de la lista de ventas de Estados Unidos.

Acercándonos en el tiempo nos encontramos con que hace 20 años seguía en el primer puesto, como la semana anterior, Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Y hace 15, el tema que terminó de consagrar a Juanes en todo el mundo: La camisa negra. ¡Anda que no la bailamos en el verano de 2005! Un Juanes que sigue haciendo de las suyas porque precisamente esta misma semana es candidato a la lista con Los huesos, con Dani Martín. Hace diez años, era líder Stereo love, de Edvard Maya, que repetía de la semana anterior.

Concluimos este repaso retrospectivo con Cheerleader, del cantante jamaicano Omi, con ayuda del DJ Felix Jaehn (que no es de Jaén, sino de Hamburgo). Fue un trallazo planetario, que llegó al número uno en EEUU y Reino Unido, además, como decimos, de la lista de LOS40. ¿Qué pasó después con Omi? Como tantos otros, pasó a la historia como un one hit wonder, o sea, en un artista que solo tiene un gran éxito, concepto que lejos de ser peyorativo, es meritorio, porque millones de artistas no consiguen ni siquiera uno. Después de esta modesta guía de escucha, dale al play al vídeo y rememora dónde estabas tú cuando sonaron estas canciones…

